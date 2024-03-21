“غيرت مستقبل الأطفال”.. ما هي لعبة ماين كرافت التعليمية Minecraft Education Edition ومميزاتها للطلاب؟

ماين كرافت التعليمية Minecraft Education Edition هي نسخة مخصصة للتعلم من هذه اللعبة الشهيرة التي تعتمد على الكتل، فبينما ينجذب الطلاب إلى اللعبة على أي حال، توفر هذه النسخة أيضًا ضوابط تساعد المعلمين على تعليمهم أثناء تفاعلهم مع هذا العالم الافتراضي؛ تعمل ماين كرافت النسخة التعليمية بشكل جيد في الفصل الدراسي وأيضًا عن بُعد؛ يمكن للطلاب القيام برحلة افتراضية في الفضاء والزمن، أو العمل بشكل تعاوني على مشروع، بغض النظر عن مكان وجودهم.

ما هي لعبة ماين كرافت التعليمية؟

تعد ماين كرافت النسخة التعليمية مناسبة لطلاب جميع الأعمار وتغطي جميع المراحل الدراسية؛ لقد استخدمت العديد من الجامعات “Minecraft” لتقديم جولات افتراضية وحتى مجموعات توجيه، وذلك خلال فترات التعلم عن بُعد، لمساعدة الطلاب الجدد على التكامل افتراضيًا؛ خاصةً وأن Minecraft هي لعبة تستخدم رسومات مبنية على الكتل مع تحكم افتراضي بالتصميم؛ تتيح لأي شخص يلعب بناء عوالم افتراضية يمكنه بعد ذلك اللعب كشخصية تتجول بحرية.

هناك العديد من الألعاب الفرعية، ومع ذلك، سنركز فقط على الإصدارات التعليمية؛ ما يقدمه إصدار “Minecraft Education Edition” بالإضافة إلى النسخة العادية هو تقديم ميزات خاصة للمعلمين تتيح لهم التحكم في العالم الافتراضي الذي يستخدمه طلابهم؛ يجعل هذا الأمر آمنًا ويتيح للمعلم الحفاظ على تركيز الطلاب على المهمة، ويخلق خيارات للتواصل.

تعمل اللعبة على العديد من المنصات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر إلى الكروم بوكس والأجهزة اللوحية؛ بفضل متطلبات التكنولوجيا المنخفضة الخاصة به، فهي خيار رائع لتقديم بيئة افتراضية لا تضغط على اتصال الشبكة – مما يجعلها شديدة الشمولية.

مميزات ماين كرافت التعليمية للطلاب

تستمر التعلم القائم على الألعاب في أن يكون أداة تعليمية شائعة للغاية، ولهذا لسبب وجيه، الطبيعة اللعبية تجعلها جذابة وشيقة على الفور للطلاب، خاصةً فيما يتعلق بـ Minecraft، التي يلعبها الأطفال في جميع أنحاء العالم، حيث يتم لعب النسخة التعليمية في أكثر من 115 دولة؛ تبني اللعبة مهارات المشاريع القائمة وتتيح للطلاب العمل بشكل فردي أو تعاوني على دروس حل المشكلات.

النتيجة هي التعلم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في بيئة تساعد على بناء المواطنة الرقمية والثقة بالنفس في العالم الحقيقي؛ وهذا يجعل عملية التعلم والتقييم سهلة حيث يمكن للطلاب التقاط لقطة شاشة وإرسالها إلى المعلم للتقييم في أي وقت خلال أو بعد مهمة المشروع؛ كما أنها طريقة رائعة للطلاب لبناء محفظة للأعمال التي أكملوها؛ ويتيح وضع بناء الأكواد للطلاب حتى يتعلموا البرمجة أثناء اللعب.