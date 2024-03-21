بسمة وهبه شعللتها نااار|| سبب خناقة شيرين رضا وأحلام رمضان 2024 ..تصريحات جريئة من المثيرة للجدل النجمة شيرين رضا

سبب خناقة شيرين رضا وأحلام التي تجددت مرة أخرى في رمضان 2024، حيث أن بعد بث حلقة شيرين رضا في برنامج العرافة مع بسمة وهبة عادت المشكلة بين أحلام وشيرين رضا مرة أخرى بعد أن سألت شيرين عن هل هناك مشكلة بينها وبين أحلام، وقامت شيرين رضا بالرد بطريقة جعلت أحلام ترد عليها عبر منصة إكس ليعود الخلاف الذي كان من سبع سنوات مجددًا إلى الساحة.

سبب خناقة شيرين رضا وأحلام

يرجع الخلاف بين شيرين رضا وأحلام إلى عام 2017 حيث قالت شيرين في أحد البرامج تصريح قد أزعج أحلام وهو عن أن صوت المؤذنين قد أزعجها، وعاد الخلاف بعد الرد الذي صدر من شيرين في رمضان 2024 والذي كان كما يلي:

قالت شيرين رد عن أحلام بأنها لماذا تهاجمها وأن لا يوجد معرفة مسبقة بينهم، والهجوم كان بدون داعي كما قالت بأن أحلام لا يوجد لديها ما يشغلها وأنها طوال الوقت بدون عمل.

وأضافت شيرين رضا بأن ليس لها حق بأن تقوم بانتقادها لأنها لا تعرفها.

كما قالت انتي لا تعرفين من قمت بشتمه؟ هل تعرفين هؤلاء المؤذنين المقصودين بالكلام.

خلاف شيرين رضا وأحلام

قامت أحلام بالرد على تصريحات شيرين رضا في برنامج العرافة، حيث أنها ردت عبر حسابها الشخصي في منصة إكس وكان الرد كالتالي: