اشحنها واكسب بضغطة واحدة .. طريقة “شحن شدات ببجي” موبايل 2024 + كيفية تحميل اللعبة .. هتفوز على صحابك بسهولة

من أكثر النقاط التي يتم التساؤل عنها المتعلقة بلعبة ببجي هي معرفة كيفية شحن شدات ببجي بشكل رسمي داخل اللعبة، خاصة لكون الشدات تساهم في منح اللاعب مميزات كثيرة تعينه على الفوز وتحقيق الانتصار، شحن الشدات في حالة لم يتبع اللاعب الطريقة الرسمية للشحن فإن ذلك سوف يعرضه إلى النصب والاحتيال عليه خاصًة لكون طريقة الشحن تتطلب إدخال بيانات حساب بنكي أو بطاقة الائتمان وذلك لسداد قيمة الشدات التي يريد اللاعب في تحويله إلى حسابه داخل اللعبة.

شحن شدات ببجي

هناك خطوات خاصة يجب أن يتم اتباعها أثناء عملية شحن شدات ببجي لإتمام العملية بشكل صحيح، وتتمثل الخطوات في الآتي:

الذهاب إلى موقع اللعبة الرسمي.

من الصفحة الرئيسية اختيار التوجه إلى متجر الموقع.

اختيار شحن الشدات.

الموقع سوف يطلب من المستخدم إدخال رقم المعرف الخاص به ID.

يتم كتابته الرقم في المكان المخصص.

تحديد بلد المستخدم.

تحديد عدد الشدات التي يرغب اللاعب في الحصول عليها.

اختيار طريقة السداد.

إدخال بيانات طريقة السداد المختارة.

الضغط على سداد الآن.

سوف يتم تحويل عدد الشدات المحددة إلى حساب المستخدم.

يقوم بعد ذلك اللاعب بالذهاب إلى حسابه للتأكد من وصول الشدات إليه.

خطوات تحميل ببجي على الموبايل

هذه الخطوات تطبق على أجهزة الآيفون أو الأندرويد، وتتمثل الخطوات في الآتي: