“خطوة بخطوة” وزارة التضامن تُوضح خطوات الاستعلام عن الاسماء الجدد لبرنامج تكافل وكرامة 2024

الاستعلام عن تكافل وكرامة، يعتبر من أكثر مواضيع التي يتم البحث عنها في هذا الوقت من قبل الكثير من المواطنين المصريين بعد ان قامت وزارة التضامن الاجتماعي وأعلنت عن كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بصورة الكترونية تيسيرا عليهم دون الحاجة الى النزول من المنازل والتزاحم على مكاتب العمل، ويجدر بنا الإشارة أن وزارة التضامن قد أعلنت عن بدء صرف مستحقات معاش تكافل وكرامةخ من منتصف شهر مارس القادم.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

قد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع رابط الكتروني ليتمكن جميع المتقدمين في معرفة مدى أحقيتهم وأخذ معاش تكافل وكرامة، والاستعلام يرجى اتباع عدد من الخطوات واليكم هذه الخطوات:

الولوج اولا الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعى المصرية.

الضغط على كلمة استعلام من التبويب المخصص لذلك.

عليك كتابة الرقم القومي للشخص المتعلم في المكان الخاص به.

النقر بعد ذلك على كلمة استعلام.

سوف تظهر جميع المعلومات المتعلقة حول هذا الشخص ومدى الأحقية في أخذ معاش تكافل وكرامة أمامك على الشاشة.

طريقة تقديم شكوى في تكافل وكرامة

قد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي طريقه الكترونية يمكن من خلالها الأشخاص الراغبين في تقديم شكوى عن برنامج تكافل وكرامة عرض شكواهم على الموقع ولمعرفة الطريقة تابع الاتي:

الذهاب اولا الى الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

التقر بعد ذلك على برنامج تكافل وكرامة.

كتابة محتوى الشكوى الذي يرغب الشخص المتقدم في تقديمها عبر الموقع.

الضغط على كلمة تسجيل بعد ذلك.

بذلك نكون قد عرضنا لكم جميع التفاصيل المتعلقة رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة وكيفية تقديم شكوى على موقع تكافل وكرامة