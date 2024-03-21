من وزارة التضامن.. رابط استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة “المميزات والفوائد”

استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة الخدمة التي وفرتها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني، حيث أن هذه البطاقة تسهل للمواطنين الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة للغير قادرين أو الذين تتوفر بهم شروط الحصول على البطاقة، بالإضافة إلى أن الاستعلام عن البطاقة يكون عبر العديد من الطرق منها الرقم القومي.

استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الخطوات التي يمكن عبرها الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وتكون هذه الخطوات كما يلي:

إذهب إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

انقر الخدمات.

حدد خدمات ذوي الإعاقة.

اضغط استعلام عن بطاقة الخدمات.

أدخل الرقم القومي.

انقر استعلام.

شروط بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وتكون هذه الشروط كما يلي:

البطاقة للمصريين.

العمر 60 عامًا وأقل.

الإقامة في مصر.

لا يوجد دخل لمقدم الطلب.

المتقدم بالطلب للحصول على البطاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

تعددت المميزات التي يحصل عليها الأشخاص الذين يحصلون على بطاقة الخدمات المتكاملة، وتكون هذه المميزات كما يلي:

توفير تعيين في المؤسسات الحكومية.

إعفاء من الضرائب.

الكشف في المستشفيات الحكومية مجانًا.

الإعفاء من رسوم المرافق العامة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الطرق للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وتكون طرق الاستعلام المتعددة كما يلي: