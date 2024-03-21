اضبطها الآن.. تردد قناة الباهية tv على القمر الصناعي نايل سات 2024

تردد قناة الباهية tv على القمر الصناعي نايل سات 2024

على مدار ثماني سنوات هي عمر قناة الباهية أستطاعت أن تحظى بمتابعين كثر من كافة أنحاء الوطن العربي، حيث تتميز القناة بمحتواها المفيد والممتع في الوقت ذاته، فهي قناة متنوعة تقدم برامج تناسب كافة الأذواق منها الاجتماعي ومنها الثقافي والكوميدي وغيرها، يعمل بالقناة فريق عمل محترف يحرص على خروج البرامج بمهنية وبأفضل صورة تنال إعجاب المشاهدين، وسنستعرض لكم فيما يلي تردد قناة الباهية tv على القمرين الصناعيين نايل سات وياه سات.

تردد قناة الباهية نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 10921

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 7/8

تردد قناة الباهية ياه سات

القمر الصناعي : ياه سات

التردد : 12130

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

برامج قناة الباهية الجزائرية

قناة الباهية الفضائية الجزائرية التي يبحث الكثيرون ويرغبون في متابعتها بسبب ما تقدمه من برامج منوعة وجذابة وموجهة لجميع أفراد الأسرة من كافة الفئات والأعمار، وهذه البرامج بعضها ديني وبعضها اجتماعي وبعضها اخباري وبرامج طبية يتم من خلالها مناقشة أبرز قضايا المجتمع ومحاولة إيجاد حلول للمشاكل الأسرية والاجتماعية، وفيما يلي من أبرز برامج القناة :