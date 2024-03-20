” سجل الآن ” منحة الطفل في الجزائر 2024 واحصل على دعم 2000 دينار 𝕞𝕚𝕟𝕙𝕒.𝕒𝕟𝕖𝕞.𝕕𝕫

تقدم وزارة العمل في الجزائر منحة الطفل في الجزائر 2024 لجميع الأطفال الجزائرين الذين يعانون من الفقر أو ليس لهم عائل، حيث جاءت هذه المنحة من الوزارة لمساعدة الفئات في المراحل العمرية الأولى، فهم أمل المستقبل الذي يرسم البهجة على وجوه الجزائريين، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الحصول على المنحة أهم الشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة ويحب توافرها في الطفل ليتمكن من الحصول على المنحة.

رابط تسجيل منحة الطفل في الجزائر 2024

تقدم منحة الطفل من الحكومة الجزائرية عن طريق وزارة العمل، حيث يمكن الاشتراط في المنحة عن طريق موقع وزارة العمل باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة العمل الجزائري. اضغط على الخِدْمَات الإلكترونية. ومن ثم قم بالدخول على منحة الطفل. قم بملء الاستمارة الموجودة على الموقع والخاصة بالطفل. أرفق المستندات المطلوبة ومن أهمها : وثيقة الإقامة، وصورة من رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، و شهادة الميلاد الخاصة بالطفل. اضغط على إرسال الطلب. سيتم مراجعة الطلب وعند التأكد من استكمال الطلب لجميع الشروط ستتم الموافقة عليه لصرف المنحة.

ما هي شروط منحة الطفل في الجزائر 2024

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط والمعايير للطفل الذي يصرف دعم الوزارة، حيث تشتمل هذه الشروط على التالي:

أن يكون الطفل جزائري الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيمًا في الجزائر.

يتراوح عمر الطفل من 6 إلى 8 سنوات.

أسرة الطفل تكون ضمن برامج الرعاية الاجتماعي.

لا يكون لدى الأسرة عائل.

الأوراق المطلوبة لمنحة الطفل في الجزائر 2024

لكي تتمكن من الحصول على منحة الطفل التي وضعتها وزارة العمل في الجزائر يجب أن تتوفر المستندات التالية: