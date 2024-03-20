“15000 د.ج” كيفية التقديم على منحة البطالة في الجزائر ورابط الوكالة الوطنية للعمل 2024

أتاحت الحكومة الجزائرية ممثلة في الوكالة الوطنية للعمل للمواطنين العاطلين عن العمل إمكانية التقديم على منحة البطالة والتي أقرتها الحكومة دعماً لهؤلاء الفئات من العاطلين عن العمل والمطلقات والأرامل، وذلك في إطار توفير الدعم والإعانة لعدد من المواطنين العاطلين عن العمل، لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الضرورية لحين توافر فرص العمل المناسبة لهم، وخاصة في هذا التوقيت وفي ظل ارتفاع الأسعار، والتضخم الذي يعيشه الكثير من دول العالم حالياً.

التقديم على منحة البطالة في الجزائر

هذا وأتاحت الوكالة الوطنية للعمل إمكانية التقديم للحصول على منحة البطالة إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية للوكالة على شبكة الإنترنت، وذلك من خلال القيام بزيارة الموقع الرسمي، ثم اختيار منحة البطالة والضغط عليها، ثم إدخال البيانات المطلوبة، ثم رفع المستندات والوثائق المطلوبة، وبعد التحقق من ملئ البيانات بدقة يتم تقديم الطلب، وبعد النظر فيه سوف يتم إبلاغك إذا كنت تستحق هذه المنحة أم لا وفقاً للبيانات الأولية التي قمت بتسجيلها.

شروط الحصول على منحة البطالة 2024

هناك بعض الاشتراطات التي حددتها الوكالة الوطنية للعمل في الجزائر للتقديم على منحة البطالة لعام 2024 والتي منها: