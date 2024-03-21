“وزارة التربية” تُعلن اسماء المقبولين في تعيينات تربية الرصافة الثانية وعدد من المحافظات العراقية 2024

كشفت وزارة التربية العراقية، عن كشوفات اسماء المقبولين في تعيينات تربية الرصافة الثانية وعدد من المحافظات الأخرى، فضلاً عن أن ذلك جاء بعد مراجعة دقيقة لجميع الطلبات المقدمة من قبل المتقدمين في إطار التعيين داخل الوزارة، حيث إنه الوزارة تقوم من وقت إلى أخر بالإعلان عن بعض المحافظات التي يتم الانتهاء من طلباتهم، ويمكن الإطلاع عليها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن أسماء تعيينات وزارة التربية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن أسماء تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن تتوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

كذلك يتم إدخال رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك يتم كتابة اسم المتقدم ورقم الهوية.

يتم تحديد المحافظة التي يقيم به المتقدم.

ثم يتم إستكمال بيانات المتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

ليتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالمتقدمين.

المستندات المطلوبة للتقديم في وزارة التربية

تتمثل أهم المستندات الخاصة بالتقديم في وزارة التربية، وفقًا لما يلي:-

صورة من البطاقة الوطنية.

نسخة من البطاقة السكنية التي يتم تقديمها للشخص المتقدم.

صورة من استشهاد أحد أفراد الأسرة.

صورة من شهادة الجامعة.

يذكر أن تربية الرصافة قامت بفتح باب التقديم لجميع الكوادر البشرية الراغبة في تعيينات وزارة التربية العراقية واستمر التقديم لمدة 14 يوم لإتاحة الفرصة لجميع الراغبين في التقديم.