مع ارتفاع قيمة الدولار رسميا..ما هي أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة إبريل 2024؟ وهل يتم طرح شهادات بعائد 30%؟ شوف الإجابة

شهادات البنك الأهلي الجديدة يتيح البنك الاهلي المصري لكافة عملائه خيارات متنوعة ومختلفة من شهادات الإدخار وخاصة هذه الشهادات التي يتم صرف العائد الخاص بها بشكل شهري، والتي تحظى بإقبال كبير بين كثير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية الذين يرغبون في الحصول على فوائد شهرية من شهادة الادخار، والمساهمة أيضا في ادخار أموالهم واستثمارها في طرق آمنة وموثوقة إلى حد كبير.

شهادات البنك الأهلي الجديدة

يتساءل بعض المواطنين المصريين عن تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة، حيث يرغبون في معرفة الكثير من المعلومات والبيانات الخاصة بهذه الشهادات المقدمة من قبل البنك في الآونة الأخيرة، وجاءت تفاصيل هذه الشهادات كالتالي:

الشهادة البلاتينية السنوية

تعتبر هذه الشهادة البلاتينية السنوية الأعلى في العائد الشهري مقارنة مع باقي الشهادات الأخرى ذات العائد الشهري، وقام البنك الأهلي بالإعلان عنها أنها سوف تكون متاحة في مطلع العام الحالي.

الحد الأدنى لشراء الشهادة يكون 1000 جنيه مصري ومضاعفاته.

فترة الشهادة البلاتينية السنوية تكون سنة واحدة.

نسبة العائد تكون 23.5%.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

يكون الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة يكون 1000 جنيه مصري، ومضاعفاته.

فترة الشهادة البلاتينية 3 سنوات من المعروف أنها تكون ثلاث سنوات فقط.

نسبة العائد تكون 19%.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة يكون 1000 جنيه مصري ومضاعفاته.

مدة الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري تكون خمس سنوات.

نسبة العائد تكون 12.25%.

مميزات شهادات البنك الأهلي

هناك العديد من المزايا التي تتمتع بها شهادات البنك الأهلي، حيث تعتبر من أكثر الطرق التي يلجأ إليها عدد كبير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية لمساعدتهم على الإدخار بطريقة آمنة والحفاظ على الأموال وأيضا استثمارها، وهذه المميزات تتمثل جميعها في النقاط التالية: