هتاخد 2 كيلو دهب.. خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الأغا (قناة mbc)

مسابقه الحلم 2024، يتساءل الكثير من المواطنين في هذا التوقيت في العالم العربي أجمع عن طريقه الاشتراك فيه، فهي من المسابقات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين لأنها تعمل على ربح جائزة كبيرة يمكن من خلالها تحقيق اي حلم، ويقوم بتقديم هذا البرنامج الاعلامي الشهير مصطفى الاغا، وقد نال هذا البرنامج شهرة كبيرة في وقت قصير ويطمح الكثير من الفوز في هذه المسابقة.

مسابقه الحلم 2024

يبحث الكثير من المواطنين في جميع أنحاء العالم العربي عن مسابقة الحلم، حيث تعتبر هذه واحدة من المسابقات التي تقوم بتقديم جائزه بمبلغ مليون دولار كما يتم سحب اسم الفائز بدايه من كل شهر ميلادي، ويجدر بنا الاشارة ان السحب الثاني لهذه الجائزة كانت امس الخميس الموافق 7 مارس لعام 2024، ويتم تقديم هذا البرنامج على شاشة قناة ام بي سي في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، وفاز بالجائزة الماضيه يوم 2 مارس شخص يدعي ساجد محمد سامي.

طريقه الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن اشتراك المتابعين في مسابقه الحلم عن طريق اتباع عدد من الخطوات وقد جاءت الخطوات على النحو التالي:

قم بإرسال رسالة نصية على رقم الاشتراك المخصص لبلدك مع كتابة كلمة حلم او dream.

عليك الضغط على كلمة ارسال ثم سوف تتلقى رسالة ترحيبية وتفصيلية عن كيفية الاشتراك بالمسابقة.

عليك ارسال رسائل يوميه ردا على الأسئلة التي يتم ارسالها لك.

وفي ختام هذا المقال نود ان نكون قد قمنا بعرض كافة التفاصيل المتعلقة بمسابقه الحلم 2024، وتوضيح كيفية الاشتراك في مسابقه الحلم لعام 2024 على قناة ام بي سي.