fazoura fresh com eg|..لو عايز تعرف إيه هي مسابقة شركة فريش Fresh النهاردة 11 رمضان تعالى وشوف

إيه هي مسابقة شركة فريش سؤال يطرحه الكثيرين بعد مشاهدة الإعلان الذي يعرض على التلفاز بخصوص فوازير رمضان فريش والتي تقدمها 2 من أشهر فناني مصر حاليًا هما روبي ودينا الشربيني، وبمجرد أن تم الإعلان عن فوازير فريش بدأ التساؤل عن أهم تفاصيل المسابقة وكيفية الاشتراك بها وهو ما سوف نستعرض معكم فيما يلي.

إيه هي مسابقة شركة فريش

قامت شركة فريش هذا العام بالإعلان عن مسابقة فوازير تقدمها فنانتين هما وروبي ودينا الشربيني ومن المقرر أن تبدأ المسابقة بدءًا من يوم 10 رمضان وتستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم 2024، وقد تساءل الكثيرين عن الهدايا التي تقدمها المسابقة للفائزين والتي سوف تكون أجهزة كهربائية من إنتاج شركة فريش الشهيرة.

رابط الاشتراك في مسابقة فريش

من المعروف أن شركة فريش أحد الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة الكهربائية ورمضان 2024 قامت شركة فريش بالإعلان عن فوازير مسابقة وهي فكرة مبتكرة هذا العام لجذب انتباه المشاهدين وتكون متميزة عن الإعلانات السابقة التي تقدمها الشركه كل عام فمنذ عرض إعلان المسابقة على شاشة التلفزيون بمختلف القنوات الفضائية انجذب المشاهدين لروعة أداء روبي ودينا الشربيني وكذلك جمال اللحن والكلمات، وفي نهاية الإعلان تم التنوية عن مسابقة فريش والتي سوف تقدمها الشركة لعملائها في آخر 20 يوم من شهر رمضان وسوف تبث المسابقة يوميًا الساعة 8:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وتم تقديم جوائز للفائزين وكل ما على المشاركين بهذه المسابقة هو الإجابة على أسئلة فريش من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة فريش.

شروط مسابقة فريش

مسابقه فريش لها عدة شروط تم توضيحها خلال إعلان المسابقة وهي سوف تقدم معلومة يومية عن أحد الدول التي تصدر لها فريش وعلى المتسابقين الالتزام بالشروط الآتية للمسابقة:

يجب إرسال رسالة بها رقم الحل على رقم الواتساب الخاص بشركة فريش.

بعدها سوف يتم اختيار عدد 5 متسابقين يوميًا فقط وسوف يفوزوا بأجهزة كهربائية مقدمة من شركة فريش.

مسابقة يوم 11 رمضان

كان سؤال مسابقة يوم أمس عن دولة إيطاليا التي هي أولى الدول التي تقوم الشركة بالتصدير إليها، وسوف يتم الإعلان عن السؤال الخاص بالدولة الثانية مع آذان المغرب من اليوم الحادي عشر عبر الإعلان الذي من المقرر أن تقدمه اليوم الفنانة والنجمة دينا الشربيني، وسوف نقدم لكم الإجابة فور ظهور الإعلان.

اسم البلد في إيه هي مسابقة شركة فريش

أقل من ساعة نفصلنا عن الإعلان الأول لمسابقة شركة فريش لليوم الثاني، وكان الإعلان الأول لليوم الأول قد تم إذاعته بعد الساعة السابعة مساء يوم 10 رمضان، وتعرض الموقع لضغط كبير جدا فور ظهور الإعلان وكانت إجابة يوم الأمس هي إيطاليا، وتحظى شركة فريش بجودة عالية مكنتها من التصدير إلى 92 دولة على مستوى العالم.