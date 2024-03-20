هل ظهرت كيت ميدلتون بالفعل؟ أم كانت شبيهتها هيدي أجان؟

اهتمام عالمي باختفاء أميرة ويلز كيت ميدلتون، وذلك منذ تم الإعلان عن إيداعها في أحد المستشفيات من أجل إجراء جراحة في البطن، وأشيع أن هذا الاختفاء للأميرة المحبوبة ما هو إلا دلالة على انتهاء دورها، وربما التخلص منها مثلما حدث مع الأميرة ديانا من قبل، وعلى الرغم من ظهورها إلا أن هذا الظهور لم يطمئن الجمهور بل أكد على شكوك التخلص منها.

ماذا حدث مع كيت ميدلتون؟

قبل إجازة الكريسمس الأخيرة تم الإعلان عن إيداع الأميرة كيت ميدلتون في أحد المستشفيات من أجل إجراء جراحة عاجلة في البطن، وكان من المفترض أن تخرج الأميرة في مدة تتراوح بين عشرة إلى أربعة عشر يومًا، ولكن منذ هذا الوقت لم تظهر الأميرة بشكل علني تمامًا.

وتزامن اختفاء كيت مع إعلان إصابة الملك تشارلز بمرض السرطان، واستلام الأمير وليام للمهام الملكية بدلًا من والده.

وتؤكد الصحافة الصفراء البريطانية أن ما حدث مع كيت ليس ما أعلن عنه، وأن كيت تم إيداعها المستشفى نظرًا لإصابتها بانهيار عصبي، وذلك بسبب علمها بخيانة زوجها الأمير وليام لها مع المدعوة “روز هانبري” والتي عرف أنها حامل وهو ما أصاب الأميرة بانهيار عصبي.

ويقال أنه تم التخلص من كيت قبل أن تتحول إلى ديانا أخرى، خاصة أنه أشيع أنها ردت خيانة وليام مع توماس كينغستون، والذي أعلن عن “انتحاره” مؤخرًا في ظروف غامضة.

كيت ميدلتون أم هيدي أغان؟

تم نشر صورة للأميرة كيت مع أطفالها مؤخرًا، ولكن اتضح أن الصورة معدلة من خلال الذكاء الاصطناعي وبرامج تعديل الصور، وهو ما جعل الشكوك حولها تزداد بشكل كبير، أما من يومين فقط فقد تم نشر مقطع مصور للأميرة كيت مع الأمير وليام أمام أحد المحلات التجارية، وكان من المفترض أن يطمئن الجمهور ولكن ما حدث كان العكس تمامًا.

فقد أكد الكثير من الجماهير البريطانية أن تلك التي ظهرت في المقطع ليست كيت ولكنها “هيدي أجان” والتي يعرف أنها أحد السيدات اللاتي تشبه الأميرة بشكل كبير، وبالفعل نشرت الكثير من الصور التي تدلل على وجهة النظر هذه.

في نفس السياق خرجت هيدي أجان تؤكد أنها ليست من ظهر في المقطع وأنها كانت في عملها في تلك الأثناء، وإلى الآن لا نعرف ما حدث مع الأميرة كيت، وهل مازالت على قيد الحياة أم واجهة نفس مصير ديانا.