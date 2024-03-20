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قالب الدنيا.. كشري الكنافة الشهية تريند حلويات رمضان 2024 بطريقة عبقرية
كشري الكنافة الشهية تريند حلويات رمضان 2024
يعتبر كشري الكنافة الشهية إحدى الوصفات الأكثر شهرة في محركات البحث حاليا هي وصفة الكشري، حيث يرتبط اسمها بالكشري المصري التقليدي في ذهن الكثيرين، يقبل العديد من الناس على إعداد هذا الحلوى في المنزل لإسعاد العائلة بتقديم شيء فريد ولذيذ، وعلى الرغم من أن شراء هذه الوصفة من المحلات الحلوى يكلف الكثيرين بشكل كبير، إلا أن إعدادها في المنزل يكون أرخص بكثير وهو بسيط ولا يتطلب الكثير من الوقت، لذلك، من السهل للغاية إعدادها في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة وبتكلفة منخفضة وتكون النتيجة طعما لذيذا ورائعا للغاية، لذلك تابعونا لنقدم لكم طريقة تحضير كشري الكنافة اللذيذة.
كشري الكنافة الشهية تريند حلويات رمضان 2024
هذه الوصفة تتكون من طبقات من الكنافة المصرية والجلاش والفواكه المتنوعة وأخيرًا طبقة من كريم الشانتيه أو الصوص حسب الرغبة، ولاستعداد هذه الوصفة نحتاج إلى:
مقادير كشري الكنافة
- فواكه مجففة.
- شربات ثقيل.
- 6 ملاعق سمنة كبيرة.
- ملعقة زيت كبيرة.
- كريم شانتيه، صوص مفضل لك.
- أي نوع فواكه متوافرة.
- أرز بلبن.
- لفة جلاش.
- نصف كيلو كنافة.
طريقة تحضير كشري الكنافة الشهية
- أولا ضعي في الكبة الكنافة حتى تصبح ناعمة للغاية، ثم ننقلها إلى صينية ونضيف الزيت ونقلبها مع نصف كمية السمن بشكل جيد.
- ثم ضعي الكنافة تحت الشواية مع التحريك المستمر حتى تحمر وتصبح ذهبية، ثم تترك جانبا.
- ثم قطعي لفائف الجلاش إلى شرائح رفيعة جدا قبل ثم ضعيها في صينية مع السمن، ثم ضعي الصينية في الفرن تحت الشواية مع التحريك المستمر حتى يحصل على لون ذهبي.
- ثم اخرجي الجلاش من الفرن واسقيه بالشراب وحركيه جيدا معا.
- ثم قطعي الفواكه إلى قطع صغيرة ونخلطها بملعقة كبيرة من العسل.
- نقوم بتحضير بولة التقديم ونضع فيها الكنافة كطبقة أساسية، ومن ثم نقوم بإضافة طبقة من الفواكه والصوص والأرز باللبن حسب الرغبة، ثم ضعي طبقة من الجلاش المسكر، ثم إضافة طبقة جديدة من الأرز باللبن، وطبقة من الكنافة، ونزينها بالفواكه المجففة أو المكسرات.
- يمكنك تفتيت بسكويت اللوتس ووضعه على الوجه كزينة.
- الآن يتم تقديم كشري الكنافة في أشهى طعم.