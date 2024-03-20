قالب الدنيا.. كشري الكنافة الشهية تريند حلويات رمضان 2024 بطريقة عبقرية

يعتبر كشري الكنافة الشهية إحدى الوصفات الأكثر شهرة في محركات البحث حاليا هي وصفة الكشري، حيث يرتبط اسمها بالكشري المصري التقليدي في ذهن الكثيرين، يقبل العديد من الناس على إعداد هذا الحلوى في المنزل لإسعاد العائلة بتقديم شيء فريد ولذيذ، وعلى الرغم من أن شراء هذه الوصفة من المحلات الحلوى يكلف الكثيرين بشكل كبير، إلا أن إعدادها في المنزل يكون أرخص بكثير وهو بسيط ولا يتطلب الكثير من الوقت، لذلك، من السهل للغاية إعدادها في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة وبتكلفة منخفضة وتكون النتيجة طعما لذيذا ورائعا للغاية، لذلك تابعونا لنقدم لكم طريقة تحضير كشري الكنافة اللذيذة.

كشري الكنافة الشهية تريند حلويات رمضان 2024

هذه الوصفة تتكون من طبقات من الكنافة المصرية والجلاش والفواكه المتنوعة وأخيرًا طبقة من كريم الشانتيه أو الصوص حسب الرغبة، ولاستعداد هذه الوصفة نحتاج إلى:

مقادير كشري الكنافة

فواكه مجففة.

شربات ثقيل.

6 ملاعق سمنة كبيرة.

ملعقة زيت كبيرة.

كريم شانتيه، صوص مفضل لك.

أي نوع فواكه متوافرة.

أرز بلبن.

لفة جلاش.

نصف كيلو كنافة.

طريقة تحضير كشري الكنافة الشهية