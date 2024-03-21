“شغل ببدله وروقان ياريس”.. مسابقة لشغل 170 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكباري التنظيم والإدارة.. سجل وشوف وظيفتك..!!

تعلن الهيئة العامة للطرق والكباري عن فتح باب التقديم لمسابقة وظائف في التخصصات التنظيمية والإدارية، حيث تهدف الهيئة إلى توظيف 170 موظفا لتعزيز فرق العمل وتعزيز الكفاءات الإدارية لديها، تأتي هذه المسابقة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الإدارة وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، وتأتي هذه الفرصة في وقت مهم حيث يتطلب العمل الإداري توظيف كفاءات عالية وذوي خبرة لضمان تحقيق الأهداف والرؤية الاستراتيجية للهيئة، تشتمل التخصصات المطلوبة في هذه المسابقة على الإدارة العامة، الاقتصاد، القانون، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من التخصصات ذات الصلة، وتتطلب الوظائف المتاحة خبرة سابقة في مجال الإدارة والتنظيم، إضافة إلى مهارات الاتصال والتفاوض، والعمل الجماعي.

التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين في التقدم لهذه الوظائف زيارة موقع الهيئة الإلكتروني وملء الاستمارة الخاصة بالتقديم، يجب على المتقدمين تقديم السيرة الذاتية ونسخ من الشهادات العلمية، وإرفاقها مع الطلب، وعلى الراغبين في التقدم أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية في التخصص المطلوب، ويفضل وجود خبرة سابقة في مجال الإدارة والتنظيم للعمل لدى الهيئة، وتتضمن المزايا التي يقدمها العمل لدى الهيئة مزايا مالية مجزية، وفرص للتدريب والتطوير المهني، وبيئة عمل ديناميكية تساهم في تحفيز الأفراد وتعزيز مهاراتهم.

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