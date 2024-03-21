“اعرف غرامتك وسددها” رابط مديرية المرور العامة الغرامات المرورية بالعراق 2024 ur.gov.iq سددها حالا

رابط مديرية المرور العامة الغرامات المرورية بالعراق 2024

يتساءل الكثيرون عن رابط مديرية المرور العامة الغرامات المرورية للاستعلام عن الغرامات المرورية وهي الخدمة الالكترونية التي أتاحتها مديرية المرور بدون مقابل لمنع تكدس مكاتب المرور ولإراحة المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم، وفيما يلي سنوضح لكم رابط الاستعلام والطريقة بالخطوات :

الدخول الى خدمة غرامة ببوابة أور الالكترونية للخدمات الحكومية عبر الضغط على هذا الرابط.

الضغط على “الانتقال الى الخدمة”.

سيطلب منك كتابة رقم الهاتف في الخانة المخصصة ثم الضغط على “ارسال”.

بعد ذلك إدخل البيانات المطلوبة والخاصة بالسيارة ثم اضغط على “استعلم”.

ستظهر امامك جميع المعلومات المتعلقة بالغرامات الموقعة عليك والمبلغ المطلوب سداده.

ستتاح أمامك عدة طرق لسداد الغرامة الكترونيا اضغط من بينهم على الأنسب لك.

ادخل بيانات البطاقة الائتمانية لاستكمال عملية الدفع الالكتروني.

الاستعلام بالرقم الألماني مديرية المرور العامة الغرامات المرورية

وللإطلاع على الغرامات المرورية باستخدام الرقم الالماني يمكنكم اتباع عدة خطوات بسيطة وسهلة لن تستغرق سوى دقائق معدودة وذلك عبر رابط مديرية المرور العامة الغرامات المرورية بالطريقة التالية :