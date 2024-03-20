مناسبة عمرة الاعتكاف انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

شهد اليوم تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك المصرية، فمنذ تحرير سعر الصرف مع بداية الشهر الجاري وقد ارتفع سعر الريال في البنوك إلى نحو من 5 جنيهات ليتجاوز 13 جنيها مصريًا، حيث استقر على ذلك ثم بدا في التراجع حتى كان اليوم اكثر تراجع للريال أمام الجنيه المصري، ومن خلال الأسطر التالية نبين سعر الريال مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء وتوقعات الفترة المقبلة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

شهد اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 تراجع لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك وكذلك السوق السوداء، فبعد وصول الريال السعودي في السوق السوداء إلى اكثر من 16 جنيها في حين كان سعره في البنوك نحو من 8 جنيهات، وصل اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 13.5 جنيها في السوق السوداء ليصح الفرق بينه وبين البنوك عدد من القروش لا يصل لواحد جنيها.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 سعر الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية على النحو التالي:

البنك المركزي المصري:

12.53 جنيه للشراء.

12.56 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري:

12.52 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

بنك مصر:

12.53 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

12.51 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي cib:

12.45 جنيه للشراء.

12.54 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

12.57 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

بنك البركة:

12.46 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

12.46 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

ومما لا شك فيه أن الأوضاع الآن تشير إلى تراجع للريال أمام الجنيه سواء في البنوك أو السوق السوداء، ولكن يبقى السؤال هل سيظل هذا التراجع أم سيعود في الارتفاع مرة أخرى، كثر التنبهات حول هذا الأمر إلا أن الحقيقة أن الأمر ضبابي لا يستطيع أحد أن يجزم بشيء الفترة القابلة أن بعض المؤشرات تشير إلى استقرار الوضع أو الارتفاع قليل لسعر الريال.