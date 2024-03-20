بسكويت العيد في بيتك.. طريقة تحضير البسكوت بأقل تكلفة وبأحلى طعم

بسكويت العيد الفاخر بمقادير مضبوطه بطريقة سلسة جدا وبسيطة، سوف تحصلوا علي افضل النتائج المبهرة، أحلي واطعم من الجاهز وينافس طريقة الحلوانية، علما بانة من خلال تلك الموضوع سنعرض لكم الطريقة المضبوطة بكل تركاتها في السطور القادمة انتظرنا.

مقادير البسكوت

إحضار كيلو من الدقيق لجميع الأغراض.

ملعقتين من النشا.

ملعقتين من الكاستر.

ثلاثة ملاعق من الحليب البودر.

ثلاثة ملاعق من البيكنج بودر.

ملعقة صغير من الملح.

نصف كيلو من الزبدة.

نصف كيلو من السكر البودر.

نصف كوب من الزيت.

خمسه بيضات حجم كبير.

كيلو من الحليب الطازج.

عصير ثلاثة برتقالة حجم كبير.

ملعقة من النشادر.

طريقة تحضير البسكوت

قم بوضع الزيت، الزبدة، السكر قم بتقليبهما.

ثم قم بوضع السكر.

من هنا قم بوضع الدقيق، النشا، الكاستر، الحليب البودر، البيكنج بودر، الملح.

قم تقلب هذه المكونات جيدا.

قم بوضع البيض والفانيليا.

قم بعجب هذه المكونات بإضافة كيلو من الحليب الطازج حتي تمتزجا جميع المكونات، تصبح عجينه ناعمة جدا وسهلة التشكيل.

كيفية تشكيل البسكوت وتسويته

قم بإحضار كيس حلواني، ثم قم بوضع العجينة به ، قم بتشكيله بالحجم والشكل المحبب إليك.

ثم احضر صنية كبيرة مقاس 28 سم بعد وضع كمية البسكويت بها.

قم بإدخالها الفرن علي درجة حرارة 180 درجة.

طريقة حفظ البسكوت في البيت