رابط المسابقة أهوه|| طريقة الاشتراك في مسابقة فريش فوازير Freshمع دينا وروبي+مسابقة اليوم التاني 11 رمضان

طريقة الاشتراك في مسابقة فريش أعلنت شركة فريش للأجهزة الكهربائية، عن بدأ انطلاق مسابقة فريش للفوازير خلال إعلان فريش الجديد في رمضان 2024، والذي قامت الفنانة روبي ودينا الشربيني، بتقديمه من خلال أغنية تقوم من خلال بتعريف الأجهزة الكهربائية التي تقوم الشركة بتصنيعها وتصديرها لدول العالم المختلفة، وهو ما جعل الكثير من المشاهدين يقومون بالبحث من أجل معرفة طريقة الاشتراك في المسابقة.

طريقة الاشتراك في مسابقة فريش

يمكن الاشتراك في مسابقة فريش للفوازير، من أجل الفوز باجهزة كهربائية من شركة فريش، من خلال الإجابة على الفوازير التي تقدمها خلال الإعلان عن الدول التي تصدر لها الأجهزة، وتتمثل هذه الطرق في الآتي :

إرسال رسائل على الرقم 999.

الإجابة على الأسئلة التي يتم عرضها في الاعلان على الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”.

او يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة فريش.

القنوات التي تعرض إعلان فريش

يتم عرض إعلان فريش على مجموعة من القنوات المصرية، والتي اقوم بعرض مسلسلات رمضان، وهذه القنوات هي :

قناة MBC مصر 1

قناة MBC مصر 2

قناة DMC

قناة On Drama.

ماهي أجهزة فريش الكهربائية؟

تقوم شركة فريش بتصنيع أنواع مختلفة من الأجهزة الكهربائية، والتي تقوم دائما بإبرازها خلال الإعلانات التي تقوم الشركة بطرحها دائما خلال الموسم الرمضاني، وتتمثل هذه الأجهزة في الآتي :

الثلاجة.

الغسالة.

البوتجاز.

التكييف.

المروحة.

السخان.

الشاشات.

وتقوم كل من الفنانة روبي والفنانة دينا الشربيني بتقديم إعلان فريش خلال موسم رمضان 2024، في شكل أغنية تبرز من خلالها الأجهزة التي تقوم بتصنيعها.