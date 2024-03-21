عربي و دولي
“سجل واحصل على 300 دينار“ التسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024 موقع وزارة الشؤون الاجتماعية social.gov.tn
منحة 300 دينار تونسي 2024، من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة التونسية لمواطنيها من محدودي الدخل لمساعدتهم على رفع مستواهم المادي وعيش حياة كريمة بلا ضغوط أو أعباء منحة الثلاثمائة دينار، والتي بمجرد أن أطلقتها الحكومة استبشر بها الكثيرون ممن يعانون من ظروف قاسية ويسعون بكل قوة للحصول عليها، واليوم سنقدم لكم من خلال مقالنا التالي طريقة التسجيل في المنحة وشروط الاستحقاق.
التسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024
الآن أصبح بإمكان الراغبين في الحصول على منحة 300 دينار تونسي 2024 التقدم اليها عبر الانترنت دون الحاجة للتوجه لأي مكان، حيث وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية رابط للتسجيل في المنحة ومن ثم يتم بحث كافة الملفات ومراجعة كل الحالات واختيار الأكثر استحقاقا للحصول على هذا الدعم، وسنوضح لكم فيما يلي طريقة التسجيل بالخطوات :
- الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية من هنا.
- إدخال رقم الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
- اختر “منحة 300 دينار” من بين برامج الدعم المتاحة.
- املأ استمارة الطلب بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.
- بالأخير قم بالضغط على “تسجيل” ليتم بذلك تقديم طلبك بنجاح الى الجهات المعنية.
شروط منحة 300 دينار تونسي 2024
هناك شروط عديدة حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية للموافقة على طلب المتقدم الى منحة 300 دينار تونسي 2024 واستفادته من مبلغ الدعم، وفي حالة عدم توافر كافة الشروط بالتقدم لن يتم النظر الى ملفه أو بحث طلبه، وفيما يلي الشروط المطلوبة :
- أن يكون المتقدم تونسي الجنسية ومقيم بالأراضي التونسية بشكل دائم.
- وأن يكون محدود الدخل بحيث لا يتعدى دخله الشهري 180 دينار.
- أن يكون ممن يحتاج بالفعل الى الدعم هو وأسرته ولا يستطيعون تلبية كافة احتياجاتهم.