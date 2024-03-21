“سجل واحصل على 300 دينار“ التسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024 موقع وزارة الشؤون الاجتماعية social.gov.tn

التسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024

الآن أصبح بإمكان الراغبين في الحصول على منحة 300 دينار تونسي 2024 التقدم اليها عبر الانترنت دون الحاجة للتوجه لأي مكان، حيث وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية رابط للتسجيل في المنحة ومن ثم يتم بحث كافة الملفات ومراجعة كل الحالات واختيار الأكثر استحقاقا للحصول على هذا الدعم، وسنوضح لكم فيما يلي طريقة التسجيل بالخطوات :

الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية من هنا.

إدخال رقم الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.

اختر “منحة 300 دينار” من بين برامج الدعم المتاحة.

املأ استمارة الطلب بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

بالأخير قم بالضغط على “تسجيل” ليتم بذلك تقديم طلبك بنجاح الى الجهات المعنية.