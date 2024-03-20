هـات فلوســك وورقك من بكرة!!.. اخبار التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية في القري والمدن | قيمة الرسوم الجديدة

يتساءل الكثير من المواطنين حول قانون التصالح في مخالفات البناء،كما يتساءلون أيضا هل سوف يتم تعديل هذا القانون أم لا وما هي الضوابط اللازمة و المتعلقة بالرسوم الواجب دفعها في جميع انحاء محافظات مصر كما يعمل هذا القانون على تقنين أوضاع المباني المخالفة ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابع معنا السطور القليلة القادمة من هذا المقال.

التصالح في مخالفات البناء

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2024 حيث يهتم بهذا القانون جميع الراغبين في البناء في هذا التوقيت، وكذلك ايضا المهتمين بشؤون الدولة، وقد جاء هذا القانون ليضع حد اقصى وحد ادنى على حسب المكان المخالف ومساحته.

كما تختلف المباني من منطقة لمنطقة اخرى على حسب موقع الجغرافي وقد قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد من قبل أن تصدر الدولة بالموافقة عليه والعمل على تقنين أوضاع الاماكن المخالفة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

ينص هذا القانون على إتاحة التقسيط لجميع المواطنين الذين يرغبون في التصالح في مخالفات البناء مع رفع منازلهم المبنية بصوره على الاراضي الزراعيه، كما انه من الممكن ان يتم استكمال سداد المبلغ المتبقي من قبل المواطن في مقابل ان تتم عملية المصالحة خلال 60 يوما من تاريخ الأخطار المقدم للتصالح.

كما ينص القانون ايضا على قيام مجلس الوزراء بعمل نسبه تخفيض لا تزيد عن 20 في المئه مقابل السداد بصوره فوريه.

هل تم التصديق على قانون التصالح الجديد

بعد مرور اعوام عديدة على قانون التصالح في البناء الجديد فقد قام السيد عبد الفتاح السيسي الاعلان عن تصديقه لهذا القانون مع التعديلات الجديدة.