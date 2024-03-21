ابسط ياعم.. المالية تعلن موعد صرف معاشات شهر ابريل بالزيادة الجديدة 15% شوف حسابك

يشغل بال الكثير من المتقاعدين داخل الدولة المصرية عن موعد صرف معاشات شهر ابريل، فمن المعروف أن تلك المعاشات يتم صرفها في مواعيد ثابتة داخل الدولة دون أي تأخير إلا في حال وجود عطلة رسمية في الدولة، فمن المعروف أن موعد عيد الفطر المبارك يكون خلال منتصف شهر ابريل القادم لذلك يريد أصحاب المعاشات التأكد من الحصول على رواتبهم قبل بدءه، ومن خلال مقالنا نتعرف على موعد الصرف سويًا وبعض المعلومات الأخرى بشكل مفصل.

موعد صرف معاشات شهر ابريل

متى موعد صرف معاشات شهر ابريل؟ يعد هذا التساؤل من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها أصحاب المعاشات مع اقتراب بدء شهر أبريل، فمن المعروف أن تلك الرواتب تصرف لهم في مواعيد محددة من قبل الهيئة المسؤولة ولا يمكن تغييرها إلا في حال وجود عطلة رسمية، وتكون مواعيد تلك الرواتب كما يلي:

يكون اليوم الأول لصرف معاشات المتقاعدين داخل الدولة في اليوم الأول من شهر ابريل القادم.

يتم صرف الراتب لمدة 3 أيام أخرى وصولًا إلى اليوم الخامس من الشهر ذاته.

أماكن صرف معاشات المتقاعدين لشهر أبريل

يهتم أيضًا أصحاب المعاشات التعرف على الأماكن التي يمكن من خلالها صرف المعاشات الخاصة بهم داخل الدولة، والتي تكون ما يلي:

منافذ البريد المصرى.

فروع بنوك.

ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة التابعة إلى صاحب المعاش.

زيادة معاشات المتقاعدين الجديدة

يعرف أن وزارة المالية عملت على منح أصحاب المعاشات الزيادة السنوية التي تكون بنسبة 15% خلال الشهر الجاري، حيث تم تبكير صرفها بمناسبة دخول رمضان الكريم، وتكون الزيادة كما يلي: