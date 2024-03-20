” كاميرات أعلى من الأيفون ” .. اعرف سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي Ultra s24 في السعودية والإمارات ومصر ..ألحق أشتري قبل ما يغلى

سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي Ultra s24، الأسواق دائمًا لا تخلوا من الهواتف الحديثة لأقوى شركات إنتاج الهواتف المحمولة وتعتبر شركة Samsung هي واحدة من الشركات المشهورة جدًا في إصدار أحدث الهواتف بمميزات رائعة ونظرًا لأن عدد كبير من الأشخاص يتسألون عن الهاتف الجديدة التي تم إطلاقها من شركة Samsung سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بهذا الهاتف سواء مميزاته أو أسعاره.

سعرهاتف سامسونج جلاكسي Ultra s24

‏يختلف سعر الهاتف الجديدة الذي تم إطلاقه من شركة سامسونج باختلاف الأسواق والبلد الموجود فيها:

السعودية: 4500 ريال سعودي.

الإمارات: 4400 درهم إماراتي.

مصر: 37000 جنيه مصري.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي Ultra s24

‏المميزات الموجودة في هاتف سامسونج جلاكسي Ultra s24 جعلته هدف الكثير من الأشخاص الباحثين عن التطور الكبير:

الشاشة: 6.8 بوصة بدقة 2K.

المعالج: Snapdragon 8 Gen 2.

الذاكرة العشوائية: 12 جيجابايت.

السعة التخزينية: 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: 4 كاميرات بدقة 108 ميجابكسل لكل منها.

الكاميرا الأمامية: 40 ميجابكسل.

البطارية: 5000 مللي أمبير.

نظام التشغيل: Android 13.

مميزات هاتف سامسونج جلاكسي Ultra s24

‏هناك العديد من المميزات المبهرة الموجودة في هذا الهاتف ومن أشهرها: