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زيني سفرتك في رمضان إليكي أسرار نجاح كفتة الحاتي بالمقادير وطريقة أكبر المطاعم
كفتة الحاتي على أصولها بالمقادير والخطوات
مهما عملنا الكفتة فى البيت نكتشف أن كفتة الحاتي أطعم، لكن بعد ما تعرفوا هنا أسرار الكبابجية حتقدروا تعملوا كفتة حاتي ولا أحلى كبابجي، حيث أن سر كفتة حاتي الكبابجية يتلخص أولا فى إضافة جزء من لية ضاني للحم المفروم لاكساب اللحمة المفرومة طعامة الشوى الضاني، وثانياً إضافة أرز مطحون لمنع تسرب السوائل من الكفتة أثناء الشوى فلا تكش بل تطلع كما هى بنفس الحجم وبطعامة اللحمة، وإليكم الطريقة والمقادير بالتفصيل.
مقادير عمل كفتة الحاتي المشوية
- كيلو لحم كندوز مفروم.
- ثمن كيلو لية ضاني.
- بصلة كبيرة.
- 4 معالق كبيرة أرز مطحون.
- 2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- معلقه توابل لحمة.
- معلقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة كبابة صيني.
- ثمن ملعقة صغيرة قرفة.
طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية
- أولاً نقوم بطحن الأرز فى مطحنة التوابل حتى يصير ناعم لكي نعد أشهى الأطباق الرمضانية.
- ثم نقوم بفرم البصلة فى الكبة ثم نصفيها عن طريق العصر وناخذ بقايا أجزاء البصل للكفته وماء البصل نبل بيه ايدينا ونصبع بيه الكفته ثم نضيف الليه والأرز والتوابل ونخلطهم مع بعض جيداً.
- نخلطهم مع باقى اللحمة فى طبق كبير ونعجنهم مع بعض جيداً.
- نترك الطبق مغطى فى الثلاجة ليلة او 8 ساعات، ثم نسخن فرن البوتاجاز اولاً على أعلى درجة 250.
- نصبع الكفتة على أسياخ أو يد معلقة خشب مستديرة بواسطة ماء البصل ونرصهم فى صينية.
- نضع الصينية على بوتاجاز نار عالية لمدة دقيقة حتى تتشمع الكفتة من الأسفل، هذه الخطوة مهمة وهى تؤدى الى تشميع الكفتة ويمنعها من فقد سوائلها اثناء الشوى فتظل طرية.
- ثم نضع الصينية فى الفرن الساخن على الرف الأوسط على أعلى درجة لمدة 20 دقيقة.
- ثم نخرجها وتقدم فوراً فى طبق مفروش بالبقدونس مع سلطة طحينة.