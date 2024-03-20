زيني سفرتك في رمضان إليكي أسرار نجاح كفتة الحاتي بالمقادير وطريقة أكبر المطاعم

مهما عملنا الكفتة فى البيت نكتشف أن كفتة الحاتي أطعم، لكن بعد ما تعرفوا هنا أسرار الكبابجية حتقدروا تعملوا كفتة حاتي ولا أحلى كبابجي، حيث أن سر كفتة حاتي الكبابجية يتلخص أولا فى إضافة جزء من لية ضاني للحم المفروم لاكساب اللحمة المفرومة طعامة الشوى الضاني، وثانياً إضافة أرز مطحون لمنع تسرب السوائل من الكفتة أثناء الشوى فلا تكش بل تطلع كما هى بنفس الحجم وبطعامة اللحمة، وإليكم الطريقة والمقادير بالتفصيل.

مقادير عمل كفتة الحاتي المشوية

كيلو لحم كندوز مفروم.

ثمن كيلو لية ضاني.

بصلة كبيرة.

4 معالق كبيرة أرز مطحون.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

معلقه توابل لحمة.

معلقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة كبابة صيني.

ثمن ملعقة صغيرة قرفة.

طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية