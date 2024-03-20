” خلاص ربنا فرجها “.. التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024.. أعرف رابط التسجيل + شروط الاستحقاق

التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، برنامج تكافل وكرامة وهو واحد من برامج الدعم المقدمة من الحكومة المصرية لجميع الأشخاص المحتاجين والذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة حيث أنه برنامج لدعم محدودي الدخل والبطالة والكثير من الأشخاص الفقراء الذين يعيشون في أرض مصر والغرض من ذلك هو تحقيق التكافؤ بين المواطنين ومساعدتهم للتخلص من صعوبة الحياة وارتفاع الأسعار أيضًا.

التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

‏الكثير من الأشخاص يرغبون في الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة وذلك ليتم الحصول على دعم شهري يساعدهم على التغلب على الظروف الحياة الصعبة، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

اختر خانة “تكافل وكرامة”.

اضغط على “تسجيل جديد”.

قم بملء بيانات الاستمارة الإلكترونية ويجب أن يتم التأكد من جميع البيانات المطلوبة والمتعلقة بالشخص المتقدم.

قم بتحميل الأوراق المطلوبة ويجب أن تكون المستندات حقيقية وغير مزيفة حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية.

اضغط على “إرسال”.

سيتم مراجعة طلبك من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك المحمول تُبلغك بنتيجة الطلب.

شروط استحقاق برنامج تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع مجموعة من الشروط التي لابد أن تتوفر في الشخص المتقدم حتى يتمكن من الحصول على معاش تكافل وكرامة:

أن تكون الأسرة مصرية الجنسية.

دخل الأسرة الشهري لا يتجاوز 4800 جنيه.

لا يمتلك أي فرد من أفراد الأسرة عمل ثابت.

لا يمتلك أي فرد من أفراد الأسرة سجل تجاري أو عقارات.

أن لا يمتلك أي فرد من أفراد الأسرة معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة

‏لكي يتم التقديم في معاش تكافل وكرامة لابد أن يتم توفير مجموعة من الأوراق والمستندات وهي: