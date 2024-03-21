موبايل الموسم من شاومي” مواصفات هاتف Xiaomi Poco F5 الجديد من شاومي… مواصفات مختلفة عن الكل..!!

تعد شركة Xiaomi واحدة من أبرز الشركات الصينية المتخصصة في إنتاج الهواتف الذكية، والتي تحظى بشعبية كبيرة في السوق العالمية بفضل جودة منتجاتها وأسعارها المنافسة، ومن بين هواتفها التي حققت نجاحا كبيرا في الأسواق العربية هاتف Xiaomi Poco F5 الذي يعتبر واحد من أحدث هواتف الشركة والذي حقق نجاحا كبيرا في السعودية، الإمارات ومصر.

مواصفات الهاتف

يأتي هاتف Xiaomi Poco F5 بمواصفات مميزة تجعله يتميز عن باقي الهواتف في الفئة المتوسطة. يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة وبدقة عرض FHD+ ومعدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة للمستخدم، ويعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 870 المتطور الذي يضمن سرعة وأداء فائقين، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

أما فيما يتعلق بالكاميرا، فيأتي هاتف Xiaomi Poco F5 بكاميرا خلفية رباعية تضم عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل مع عدسة فائقة الإتساع وعدسة للتصوير البورتريه وعدسة ماكرو، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل لإلتقاط صور سيلفي عالية الجودة.

يأتي هاتف Xiaomi Poco F5 بنظام تشغيل MIUI 12.5 مبني على نظام تشغيل أندرويد 11 الأحدث، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وسهلة للمستخدم، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، مما يضمن استخداما طويلا دون الحاجة للشحن المتكرر.

هاتف Xiaomi Poco F5

يمكن القول إن هاتف Xiaomi Poco F5 يعتبر خيارا ممتازا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء القوي والكاميرا الممتازة والبطارية القوية والسعر المعقول، وبفضل هذه المواصفات الرائعة، فإن هاتف Xiaomi Poco F5 يستحق النظر والإهتمام من قبل عشاق التكنولوجيا في السعودية، الإمارات ومصر.