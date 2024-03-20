“مش هتروح متأخر لعيالك تاني”.. الحكومة تعلن تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات من الموظفين حسب قانون العمل الجديد 2024 + عدد ساعات العمل .. هتترفه بعد كدة مفيش تعب

بالنسبة إلى تخفيض ساعات العمل، فإن القانون الخاص بالخدمة المدنية جاء لتحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تتراوح تلك الساعات في العادة بين 35 حتى 42 ساعة في الأسبوع ومع ذلك يمكن تقليص هذه الفترة بساعة لبعض الفئات والموظفين وفقًا للوائح الداخلية للجهة العاملة، يتم تقليص ساعات العمل سواء بسبب ظروف خاصة أو لمتطلبات العمل التي تتطلب مرونة أكبر تطبق هذه الإجراءات بمرونة وفقًا لاحتياجات كل جهة عاملة وتم تقليص ساعات العمل لعدد من الفئات فيما يلي سوف نوضحها لكم.

تخفيض ساعات العمل

تخفيض ساعات العمل يعتبر خطوة هامة في تنظيم العمل، بالإضافة إلى حماية حقوق المواطنين العاملون بالدولة، كما أن القوانين تحدد ساعات العمل في الأسبوع وتضمن حقوق الموظفين وتنظم علاقتهم مع أصحاب العمل، كذلك أن المادة 45 من قانون الخدمة المدنية تحدد أيام العمل ومواقيته وتوزيع ساعاته بناءً على مصلحة العامة، مع تحديد الحد الأدنى 35 ساعة والحد الأقصى 42 ساعة من ساعات العمل الأسبوعية.

تقليل ساعات العمل

المادة 131 من التشريعات التنفيذية تقدم حماية خاصة لبعض فئات العمال من خلال تقليل ساعات العمل، مثل العاملون ذوو الإعاقة والعاملون الذين لديهم أطفال ذوو إعاقة والنساء اللاتي يرضعن أطفالهن، حيث يتم تخفيض ساعة عمل يومية لكل فئة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، علاوة على ذلك، فإن عدد ساعات العمل الرسمية لجميع الموظفين هو 8 ساعات، ولكن هناك استثناءات لبعض الفئات بسبب ظروف معينة، يسمح التشريع بتخفيض ساعات العمل للموظفين إلى 7 ساعات أو حتى 6 ساعات في بعض الحالات الاستثنائية.