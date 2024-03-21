“سامسونج تتحدى الجميع” سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 

هاتف Samsung Galaxy A55، شركة سامسونج المتخصصة في الأجهزة والهواتف الالكترونية تصدر كل فترة هاتف بمواصفات قياسية وإمكانيات عالية، وهذا جعلها تنافس بقوة شركة أبل وتتصدر معها قائمة الأعلى مبيعات في الوطن العربي، ومن أحدث إصدارات شركة سامسونج هاتف جالاكسي A55 الذي نالت مواصفاته إعجاب المستهلكين حول العالم المهتمين بالأجهزة الذكية، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال مميزات الهاتف وعيوبه وسعره في الأسواق.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 هاتف Samsung Galaxy A55 به العديد من المزايا الرائعة التي ستجعله خيار مثالي للكثيرين ممن يبحثون عن هاتف ذو إمكانيات هائلة وأداء قوي، وسنستعرض لكم فيما يلي أبرز مميزات الهاتف : الهاتف يدعم أقوى الشبكات 4G و 5G.

مقاس شاشة الهاتف يبلغ 6.6 بوصة ونوعها سوبر AMOLED وتوفر صورة شديدة الوضوح والسطوع.

معالج الهاتف ثماني النواة يضمن أداء عالي ومتطور للجهاز يسمح بتشغيل أقوى الألعاب والبرامج.

الهاتف به ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية دقتها تبلغ 50 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فدقتها 32 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف ليثيوم برو تعيش لفترات طويلة وتبلغ سعتها 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع.

الهاتف مضاد للغبار وللماء لذا لا يتضرر عند التعرض لأيا منهما. عيوب هاتف Samsung Galaxy A55 وفقا لأراء المتخصصين توجد بعض العيوب البسيطة بهاتف Samsung Galaxy A55 والتي لا تؤثر إطلاقا على أداء الجهاز وقدراته، وفيما يلي أبرز العيوب : لا يدعم الهاتف خاصية التقريب البصري للكاميرا.

لا يوجد مع الهاتف شحن بل وصلة USB فقط، ولا سماعات أذن.

الشحن السريع بقدرة 25 وات فقط.

مستشعر التقارب بالهاتف software وليس hardware. سعر هاتف Samsung Galaxy A55 الهاتف متوافر في الأسواق بألوان متعددة وهي أسود وأزرق ووردي وأصفر، ويبلغ سعره في المملكة 1550 ريال سعودي لمساحة تخزين 128 جيجا، و 1700 ريال للمساحة 256 جيجا، وحتى الآن لم ينزل الهاتف السوق المصري.