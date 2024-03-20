مرتبات شهر رمضان 2024.. موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة “اعرف هتقبض كام”
موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر مارس 2024
منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الزيادة في مرتبات الموظفين والعاملين في الدولة نجد هناك الكثير من الأسئلة بخصوص موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 ، لذلك سنتعرف على موعد صرف المرتبات ومقدار الزيادة في المرتبات للعاملين في الدولة.
موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر مارس 2024
أعلنت وزارة المالية بأنه سوف صرف مرتبات العاملين في الدولة ابتداءً من الأسبوع المقبل حيث تم اعتماد مرتبات أكثر من 6 ملايين موظف في الدولة بالإضافة إلى الزيادات الجديدة والتي قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتوجه إلى الوزارة بصرفها للموظفين .
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بصرف المرتبات لجميع العاملين في الدولة ابتداء من يوم الخميس الموافق 21 مارس ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام متتالية على أن ينتهي صرف المرتبات في تاريخ 27 مارس 2024 مع تطبيق الزيادة الجديدة وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.
وحظرت الوزارة من التزاحم على ماكينات الصرف الآلي في أول أيام نزول المرتبات في الماكينات للحد من انتشار الفيروسات المستجدة وخصوصا أن مرتبات جميع العاملين سوف تكون متاحة في أي وقت منذ تاريخ نزولها على ماكينات الصراف الألي .
الزيادة الجديدة في مرتبات شهر مارس 2024
تم التوضيح من قبل وزارة المالية أن الزيادة في المرتبات سوف تتحدد بناءا على درجة الموظف الوظيفية فسوف تكون الزيادة في المرتبات كالتالي :
- 500 جنيه لموظفي الدرجة السادسة .
- 550 جنيه لموظفي الدرجة الخامسة.
- 600 جنيه لموظفي الدرجة الرابعة.
- 650 جنيه لموظفي الدرجة الثالثة.
- 700 جنيه لموظفي الدرجة الثانية.
- 750جنيه لموظفي الدرجة الأولي.
- 800 جنيه لشاغلى وظائف المدير العام .
- 850 جنيه لموظفين الدرجة العليا.
- 900 جنيه لموظفين الدرجة الممتازة .