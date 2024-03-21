هتصرف قبل العيد.!؟.. المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر ابريل بالزيادة الجديدة لجميع الموظفين والبنوك – شوف حسابك

يتساءل عدد من العاملين داخل الدولة المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل فمن المعروف أن عيد الفطر المبارك يكون موعده في منتصف الشهر القادم لذلك يريد البعض التعرف على حقيقة صرف الراتب الشهري قبل بدء عيد الفطر، فمن المعروف أن رئاسة الجمهورية قامت بتزويد الرواتب خلال الشهر الجاري بمناسبة رمضان الكريم، حيث يتم البدء في صرفه خلال الفترة القادم، ومن خلال مقالنا نقدم لكم المواعيد المقررة فيها صرف رواتب شهر أبريل والتفاصيل الأخرى.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل

يعتبر موعد صرف مرتبات شهر ابريل من المواعيد التي يتم انتظارها من قبل جميع العاملين داخل الدولة المصرية، فمع اقتراب دخول عيد الفطر المبارك يريد البعض التعرف على حقيقة صرف رواتب العاملين بشكل مباشر، حيث تكون مواعيد الصرف كما يلي:

يعرف أن تلك الرواتب يتم صرفها بشكل دائم خلال اليوم الأول والعشرين من كل شهر ميلادي، أي أن تصرف خلال يوم 21 من أبريل.

يتم صرف الرواتب لى 3 أيام إضافية حتى يوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

أوضحت وزارة المالية عدم وجود نية لصرف تلك الرواتب في وقت مبكر قبل ذلك.

رواتب العاملين الجديدة بعد الزيادة

يحتاج عدد كبير من العاملين التعرف على قيمة الرواتب الجديدة التي سوف يتم صرفها لهم بعد الزيادة المقررة من قبل رئاسة الجمهورية، والتي تكون كما يلي: