معلومات تردد قناة النبأ الفضائية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

إليكم تردد قناة النبأ الجديد على النايل سات، حيث تعتبر النبأ قناة فضائية ليبية متنوعة، حيث تقدم تغطية شاملة للأخبار المحلية والعالمية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج الأخرى، تهدف القناة إلى إثراء المشهد الإعلامي العربي من خلال نشر الوعي الديني والثقافي بالإضافة إلى المحتوى الإخباري، بفضل تنوع محتواها، تجذب النبأ الجديد اهتمام العديد من المشاهدين في ليبيا وخارجها، مما يجعلها وجهة مهمة لمن يبحثون عن معلومات متنوعة ومحايدة، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة النبأ ولمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة النبأ الليبية ومحتواها

تاريخ تأسيس قناة النبأ يعود إلى عام 2013، وتعتمد القناة شعار “الخبر اليقين”، تتميز النبأ بتغطية شاملة للأحداث الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها من الأخبار ذات الصلة بالمواطن الليبي، تعد من بين القنوات الرئيسية التي تنقل الأخبار على الساحة الليبية بشكل فوري، حيث تقدم قناة النبأ الليبية تقارير إخبارية متنوعة ونشرات اقتصادية تلبي اهتمامات المواطن الليبي، كما تقدم قناة النبأ برامج دينية وثقافية تهدف إلى زيادة الوعي الديني في المجتمع الليبي وتلبية احتياجات المشاهدين.

تردد قناة النبأ الفضائية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد القناة في الآونة الأخيرة، ولكن يمكن للمتابعين مشاهدة بث قناة النبأ الفضائية وبرامجها المنوعة على التردد التالي:

التردد: 11641

اتجاه الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500

ويمكن العثور على قناة النبأ الفضائية تحت اسم “Al Nabaa” في قائمة القنوات.