تحميل PDF مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر مظلتي في عموم محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، يمكنك معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وتحميل الكشوف الخاصة بها قريبا بعدما يقوم السيد وزير العمل العراقي باعتمادها وتحديد موعد صرف راتب الرعاية الاجتماعية، حيث يعيش كافة المواطنين أجواء الترقب في انتظار الاعلان عن المشمولين بالوجبة السابعة قبل حلول عيد الفطر ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم الاساسية، واليكم طريقة الاستعلامز

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من المقرر أن يتم رفع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 على منصة مظلتي الالكترونية التابعة لوزارة العمل العراقية خلال ساعات من الآن، حيث يتوقع الجميع أن تنتهي أعمال الفحص والفرز المقدمة والتي تم استقبالها خلال الفترة الماضية قريبا، وتعمل الحكومة على تحديد الاشخاص الاولى بالرعاية ليحصلوا على الراتب، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى رابط منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

قم بادخال البيانات اللازمة والمطلوبة عن المتقدم.

حدد المحافظة التي يقطن بها المتقدم.

اضغط على كلمة “تحميل الكشوف”.

انتظر ليتم تحميل الكشوف على جهازك بصيغة PDF.

الآن قم بفتح الكشوفات والبحث عن اسمك لمعرفة إذا كنت من المشمولين أم لا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

على أن يتم الكشف عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قريبا من قبل وزارة العمل العراقية وفقا للشروط التي تم الاعلان عنها بالتزامن مع فتح باب التسجيل، وتلك الشروط نذكر منها:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بالعراق أخر 3 اشهر.

أن يكون المتقدم ليس له وظيفة ثابتة.

أن لا يكون له دخل شهر ثابت.

أن لا يقل عدد الاسرة عن 4 اشخاص.

من خلال اتباع خطوات بسيطة وانت جالس في منزلك يمكنك تنزيل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 على جهازك في أقل من دقيقة بعد أن يتم الاعلان عنها، حيث سيتم اختيار المقبولين وفقا للشروط المعلنة.