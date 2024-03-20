عاجل ٱخر أخبار “العلاوات الخمس للمعاشات” .. هل أنت مستحق 80 ٪ أم 20 ٪ ؟ و 5 علاوات أم أقل ؟ شاهد مستحقاتك

بدأ أصحاب المعاشات يتساءلون عن المستفيدين من هذه زيادة العلاوات الخمس للمعاشات، ومن الجدير بالذكر أن تلك العلاوات تم صرفها بالفعل في شهر ديسمبر الماضي من عام 2023م، ومن المفترض صرفها الشهر الجاري من مارس 2024م، وفي حال صدور حكم نهائي بصرف العلاوات من قبل المحكمة، سيتم تنفيذ هذا الحكم لصالح الجمعية العامة للنقابات للمطالبة بتوفير الوسائل المالية للزام الوزارة بصرف الحقوق المالية وفقًا لحكم المحكمة العليا بخصوص العلاوات الخمس.

العلاوات الخمس للمعاشات

يريد أصحاب المعاشات التعرف على من سيستفيد من العلاوات الخمس، عندما يتم صدور حكم جديد لهم يقرر صرف العلاوة الخاصة، وهذا من خلال إضافة 80٪ من قيمة 5 علاوات الأخيرة إلى الراتب المتغير لأصحاب المعاشات، كذلك أنه يذكر أن الحكومة قد صرفت العلاوات الخمس لمجموعة من صاحبات المعاشات في الفترة من يوليو 2020 حتى أبريل 2021، بناءً على قانون صدر عن مجلس النواب. وتتمثل هذه العلاوات الخمس في منحة خاصة لأصحاب المعاشات، وقد بلغت تكلفتها 35 مليار جنيه.

المستفيدون من العلاوات الخمس

توجد فئات لم ينالوا على العلاوات الخمس للمعاشات، وهؤلاء هم الذين تستهدفهم الدعوى المقدمة من جانب نقابة المعاشات، الهدف من الدعوى هو صرف العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات الذين تقاعدوا منذ يوليو 1987، عندما بدأوا في الاستحقاق، فالمعاشات التي تم تقديمها بين يوليو 2066 ويوليو 2015 هي التي حصلت على العلاوات الخمس فقط، كما أن الدعوى تهدف إلى صرف العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات التي تم منحها منذ يوليو 1987، شريطة أن لم يتم دمجها في الراتب الأساسي عند تقاعدهم.