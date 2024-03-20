أحلى على الاحلى مش هتزهق منها.. تردد قناة تيلي ماروك الجديد على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة تيلي ماروك، تُعَدُّ قناة تيلي ماروك من أبرز القنوات التلفزيونية في المملكة المغربية، حيث حظيت بشهرة واسعة بين المشاهدين داخل البلاد وفي الخارج، تأسست هذه القناة بهدف تقديم محتوى تلفزيوني متنوع وجذاب يتناسب مع اهتمامات الجمهور المتنوعة من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، في هذا السياق، سنلقي نظرة على تردد القناة ونستعرض محتواها ومميزاتها، فترقبوا المزيد.

نبذة عن قناة تيلي ماروك

تأسست القناة لأول مرة في عام 2018، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من القنوات الرائدة في المملكة المغربية، حيث تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين، يتمركز مقر شركة Tele Maroc في العاصمة الرباط، مما يعكس تميزها في تقديم الأخبار والمحتوى المحلي بشكل مميز، تعتبر القناة مملوكة لشركة مغربية خاصة تعمل في مجال الإعلام والترفيه، مما يمنحها خصوصية وتميزاً في عرض محتواها.

محتوى قناة تيلي ماروك

تتميز القناة بتقديم محتوى متنوع ومثير للاهتمام يشمل مجموعة متنوعة من البرامج والعروض التلفزيونية، تضم القناة باقة متنوعة من البرامج، منها:

البرامج الإخبارية: تقدم القناة نشرات إخبارية تغطي الأحداث بشكل موجز ومفصل، سواء داخل المغرب أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.

البرامج الترفيهية: تعرض القناة مجموعة من البرامج الترفيهية والمسابقات التي تجذب مختلف شرائح الجمهور وتثري تجربة المشاهدة.

البرامج الثقافية: تقدم القناة برامج تعليمية تسلط الضوء على التراث المغربي والثقافات الأخرى، مساهمة في إثراء المشهد الثقافي.

البرامج الدينية: تخصص القناة جزءاً من برمجتها لبث البرامج والمحاضرات الدينية التي تهتم بالشؤون الدينية والأخلاقية.

البرامج الاجتماعية: تعكس برامج القناة واقع المجتمع المغربي وتسلط الضوء على القضايا الاجتماعية المهمة وتعمل على توعية المشاهدين وتحفيزهم للمشاركة في التغيير الاجتماعي.

تردد قناة تيلي ماروك نايل سات 2024

التردد : 11159.

القمر الصناعي : النايل سات.

الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

طريقة تنزيل تردد قناة تيلي ماروك الجديد 2024 على الرسيفر