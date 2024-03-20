” رحلة سحرية مع ببجي “.. خطوات تحديث PUB mobile مارس 2024 فور نزوله للأندرويد والأيفون..أسلحة ومزايا جديدة

شرح تحديث ببجي مارس 2024، لعبة بابجي هي واحدة من أشهر الألعاب الجماعية القتالية التي تتواجد بالوقت الحالي يهتم بممارستها العديد من الشباب في مختلف أنحاء العالم لأنها لعبة قتالية جماعية مليئة بالإثارة والتشويق وروح المغامرة ويمكن أن يتم المشاركة مع الأشخاص المختلفة في جميع أنحاء العالم للاستمتاع بحملة قتالية مميزة ومختلفة وسوف نتعرف على مميزات التحديث الجديد الخاص بشهر مارس للعبة.

شرح تحديث ببجي مارس 2024

‏هناك العديد من المميزات والتفاصيل الموجودة في التحديث الجديد الخاص باللعبة وهي:

توفير بيئة لعب مستوحاة من الثقافة العربية، مع عمارة مميزة وملابس جديدة وموسيقى تصويرية تقليدية.

خريطة الكهف هي خريطة جديدة بحجم 8×8 كم تتميز بتضاريس متنوعة، بما في ذلك كهوف مظلمة ووديان عميقة ومناطق جبلية مرتفعة.

سلاح p90 وهو سلاح رشاش جديد يتميز بقدرته العالية على إطلاق النيران وقابلية للتحكم فيك.

الدرّاجة وهي مركبة جديدة تسمح للاعبين بالتحرك بسرعة وسهولة في جميع أنحاء الخريطة.

توفير نظام النقاط وهو نظام جديد يسمح للاعبين بكسب النقاط من خلال إنجاز المهام والتحديات، واستخدام هذه النقاط لشراء أسلحة وعناصر جديدة.

إضافة تحسينات على نظام القفز والتسلق والانزلاق، مما يجعل التحرك في ساحة المعركة أكثر سلاسة وواقعية.

مميزات اجتماعية جديدة مثل غرف الدردشة الصوتية والنصية، مما يسمح للاعبين بالتواصل مع بعضهم البعض بشكل أفضل.

تحميل تحديث لعبة بابجي للاندرويد

هناك طريقتان لتحميل لعبة بابجي للاندرويد وذلك من خلال متجر Google Play أو من خلال موقع ببجي الرسمي:

افتح متجر Google Play على هاتفك.

ابحث عن “PUB MOBILE”.

اضغط على “تثبيت”.

تأكد من توفر مساحة كافية على هاتفك (حوالي 2 جيجابايت).

انتظر حتى يتم تحميل اللعبة وتثبيتها.

افتح اللعبة وقم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

تحميل تحديث لعبة بابجي موقع ببجي الرسمي

‏يتم تحميل اللعبة من على الموقع الرسمي الخاص بها بالطريقة التالية: