ثبت الان.. تردد قناه المسار 2024 وشاهد اجدد البرامج والاخبار على النايل سات بجودة عالية HD

يريد عدد من الأفراد التعرف على تردد قناه المسار 2024 فهي من الترددات التي تعمل على بث كافة الأخبار التي تتعرض إليها الدولة الليبية إلى الوطن العربي، حيث إنها تعمل على نقل الأحداث الإخبارية بشكل مستمر إلى المشاهدين، بالإضافة إلى بث عدد من البرامج المتنوعة التي يفضل بعض الأفراد متابعتها، واهم ما تعرف القناة به إنها تمتلك العديد من المزايا التي تجذب المشاهدين إليها بشكل ملحوظ، ومن خلال مقالنا نقدم لكم ترددات القناة وبعض المعلومات الهامة الأخرى.

تردد قناه المسار 2024

يزيد البحث خلال الفترة الماضية عن تردد قناه المسار 2024 فهي من القنوات الليبية التي تعرف حول الوطن العربي فهي تعمل على نقل الأخبار الحادثة داخل الدولة الليبية والدول العربية الأخرى إلى المتابعين، حيث أنها تقوم بالبحث طوال اليوم، ويكون التردد الخاص بها كما يلي:

1- تردد القناة على النايل سات

يكون تردد القناة: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

2- تردد القناة على العرب سات

تردد القناة: 10873.

معدل الترميز: 27500.

معدل استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة تثبيت قناة المسار على جهاز الاستقبال

يسهل على جميع المتابعين أن يقوموا بتثبيت القناة على جهاز الاستقبال الخاص بهم بسهولة عن طريق إتباع عدد من الخطوات، والتي تكون كما يلي: