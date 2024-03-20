“بح خلاص المعاش بقا في الباي باي” .. الحكومة تفاجئ فئات محددة بإيقاف المعاش نهائيًا لهم حسب قانون المعاشات الجديد 2024 + الحالات المستثناة من القرار .. يارب ما تكون تكون منهم

تداولت العديد من الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي حول قانون المعاشات الجديد 2024، مما أثار قلقًا كبيرًا بين أصحاب المعاشات، ويتضمن هذا القانون وقف دعم المعاش لهم، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وارتفاع الأسعار، وسنوضح في السطور التالية الفئات التي قد يتم وقف دعم المعاش لها وكل ما يتعلق بالقانون الجديد للتأمين الاجتماعي.

قانون المعاشات الجديد 2024

فيما يخص قانون المعاشات الجديد 2024، فإن المادة الخامسة والثلاثون من قانون التأمينات رقم 148 لعام 2024 تتضمن زيادة المعاشات في 30 يونيو من كل عام، حيث تبدأ الزيادة السنوية بنسبة 15٪ كحد أقصى في بداية شهر يوليو من كل عام. لذلك، قد تكون الزيادة الجديدة لعام 2024 مماثلة للسنوات السابقة في بداية شهر يوليو.

حالات يتم فيها وقف المعاش على الفور

صدرت التأمينات الاجتماعية قانون رقم 148 لعام 2019، والذي يحدد الحالات التي يمكن فيها قطع معاش المستحق على الفور، وتنص المادة 105 من القانون على أنه يتم قطع المعاش عن المستحق اعتباراً من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت فيه إحدى هذه الحالات بموجب القانون.

إمكانية الزواج للأرامل، الأرامل، البنات، والأخوات.

وفاة المستحق.

كما أنه حينما يصل الابن أو الأخ لسن الحادية والعشرين.

من الجدير بالذكر أن هناك بعض الحالات التي تستثنى من تطبيق هذا القانون المعلن، ومن بينها ما يلي: