” بعد زيادة المعاشات خطوة بخطوة “.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 2024.. استخراج الرقم التأميني لأول مرة

استعلام الرقم التأميني بالرقم القومي، الرقم التأميني هو رقم خاص لكل فرد داخل الدولة تنشئه الحكومة عن طريق وزارة التأمينات الاجتماعية، وذلك لتسهيل التأمين على صاحبه والحصول على كل الحقوق المقدمة من وزارة التأمينات الاجتماعية، ونظرًا لذلك الكثير من الأشخاص المستفيدين من التأمينات الاجتماعية يتساءلون عن كيفية الاستعلام عن الرقم التأمين نظرًا لأهميته الشديدة.

استعلام الرقم التأميني بالرقم القومي

يتم إنشاء الرقم التأميني بتسلسل منظم تعده الحكومة، حتى يسهل على أي شخص الاستعلام عن الرقم الخاص به باستخدام الرقم القومي وذلك لأن الحكومة حريصة كل الحرص على توفير الوقت والجهد على جميع المواطنين عن طريق نقل جميع الخدمات الحكومية إلى خدمات تتم بشكل إلكتروني، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمين .

تفتح نافذة فيها الكثير من الاختيارات، فيقوم المستعلم باختيار أيقونة خدمات المؤمن عليهم.

يتم تحديد كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني باختيار الرقم القومي.

يجب على المُستعلم كتابة جميع البيانات المطلوبة التي تتضمن الاسم الأول للأم والرقم القومي.

يضغط المستعلم على أيقونة أنا لست روبوت، وما هي إلا ثوان حتى تظهر بيانات الرقم التأميني.

خطوات استخراج الرقم التأميني لأول مرة

يوجد كثير من الأشخاص ليس لديهم رقم تأميني، وفي حالة التقديم على أي وظائف حكومية أو إجراء أي معاملة مع المؤسسات الحكومية يمكن أن يطلب الرقم التأميني، وفي هذه الحالة يمكن استخراجه لأول مرة عن طريق الخطوات التالية: