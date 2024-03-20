أقوى عرض تلفزيوني في رمضان.. تجميع لاقوى مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة

تجميع لاقوى مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة، في شهر رمضان الكريم يتم عرض مجموعة من الأعمال الدرامية لأول مرة على الشاشة وهناك العديد من القنوات المتخصصة في عرض هذه الأعمال الدرامية الرائعة التي تستحوذ على الملايين من المشاهدات ويتم متابعة هذه المسلسلات بصورة مستمرة خلال شهر رمضان الكريم، ونظرًا لأهمية الأمر بالنسبة للكثير من الأشخاص سوف نتعرف على أقوى المسلسلات المعروضة هذا العام والقنوات المتخصصة في عرضها.

تجميع لاقوى مسلسلات رمضان 2024

‏شهر رمضان لعام 2024 يتم فيه عرض مجموعة قوية من الأعمال الدرامية لمجموعة متميزة من الفنانين وبمرور أيام قليلة استطاعت أغلب هذه الأعمال الدرامية أن تنال الملايين من المشاهدات بل تؤثر بشكل كبير جدا في الجمهور وتجعله يتحدث عنها بصورة مستمرة ومن أشهر المسلسلات المعروضة خلال هذا العام:

مسلسل العتاولة المسلسل بطولة كل من أحمد السقا وطارق لطفي، ويتم عرضة على قناة MBC مصر وذلك في الساعة 9:00 مساءً.

مسلسل إمبراطورية ميم وهو من ابطاله الفنان خالد النبوي وحلا شيحة، ويتم تقديمه على شاشة قناة MBC مصر ويكون الساعة 10:00 مساءً.

مسلسل الكبير 8 ويكون بطولة أحمد مكي، ويقدم على شاشة قناة ON وذلك الساعة 8:00 مساءً.

مسلسل الحشاشين يعرض الساعة 11:00 مساءً وهو بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ويتم عرضه على قناة MBC مصر .

مسلسل نعمة الأفوكاتو و تأخذ دور البطولة فيه مي عمر، ويقدم على شاشة قناة MBC مصر وذلك الساعة 12:00 مساءً.

مسلسل المعلم ودور البطولة فيه الفنان مصطفى شعبان، ويقدم على قناة ON الساعة 9:00 مساءً.

مسلسل المداح (أسطورة العودة) والبطولة للفنان حمادة هلال، ويقدم المسلسل على قناة MBC مصر الساعة 4:00 مساءً.

مسلسل كامل العدد 2 و البطولة فيه الفنانة دينا الشربيني، ويقدم على قناة ON في الساعة 5:00 مساءً.

‏القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024