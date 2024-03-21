تسجيل طلب مساعدة جمعية بيت الخير والشروط المطلوبة بعد تحديثات 2024

تسجيل طلب مساعدة جمعية بيت الخير، التي من تعتبر أبرز المؤسسات الإنسانية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تأسست عام 1989 بهدف تقديم الدعم والمساعدة لفئات المجتمع المحتاجة والفقيرة، وتحسين حياتهم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

تتمثل أنشطة الجمعية في توزيع المساعدات المختلفة على الأسر المتعففة والمحتاجة في مختلف مناطق الإمارات، توفير المأكل والشراب والعناية الصحية والإسكان والتعليم والتدريب المهني والتأهيل لتحقيق الاستقلالية المادية للأفراد، ومن خلال الخِدْمَات التي تقدمها جمعية بيت الخير، فإنها تسعى جاهدة لمساعدة الأفراد والأسر المتعففة بكافة الوسائل الممكنة، وتعد مثالًا يحتذى به في الدور الإنساني والخيري في المنطقة.

كيفية تسجيل طلب مساعدة من جمعية بيت الخير

يمكنكم تسجيل طلب مساعد من جميعة بيت الخير إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي للجمعية وفقا إلي اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي رابط تسجيل طلب مساعدة من جمعية بيت الخير.

يجب الدخول بالحساب و كلمة السرّ أو إنشاء حساب جديد في حال الدخول لأول مرة.

اضغط على طلب المساعدة.

الموافقة على جميع الأحكام الذي تظهر على الشاشة.

أدخل مكان السكن تفصيلًا.

ذكر جنسية مقدم الطلب إذا كان مقيم في الأمارات.

إدخال رَقْم الهُوِيَّة الإماراتية مع ذكر تاريخ الميلاد.

يجب توضيح الحالة الصحية الخاصة بمقدم الطب و في حال وجود أمراض يجب تقديم تقرير طبي موثق من الجهات المعنية.

تقديم وثائق تخص الالتزامات المالية لمقدم الطلب مثل عقد ايجار بيت أو أمراض مزمنة أو تكاليف دراسية و غيرها.

تقديم شرح مَفصِل عن جميع أفراد الأسرة كما يجب ذكر الغرض الأساسي من الطلب.

بعد القيام بجميع الخطوات السابقة يجب إدخال رمز تحقق ترسله الجمعية برسالة نصية على رقم المتقدم أو الإيميل.

الإجابة على جميع الأسئلة التي تطرحها جمعية بيت الخير.

التأكد من إرفاق جميع الأوراق و المستندات الأصلية مع طلب المساعدة و الضغط على زر إرسال الطلب.

يمكن تقديم طلب المساعدة بشكل مباشر في مقر الجمعية .

شروط تسجيل طلب مساعدة جمعية بيت الخير

تقديم صورة ملونة واضحة من الهُوِيَّة الوطنية الإماراتية.

إدخال كافة بيانات الاتصال بصورة صحيحة قبل إرسال طلب المساعدة.

يجب أن يقوم رب الأسرة بإرسال طلب الحصول على مساعدة.

تجهيز كافة الأوراق التي تثبت الحالة الاجتماعية للأسرة ليتمكن من إرسالها بصورة سريعة عند الحاجة إليها.

أن تكون الوثائق والمستندات المطلوبة اصليه وسارية ليتمكن من تقديمها.

لا يتم قَبُول الديون الآتية (ديون الزواج، الديون على البطاقة الائتمانية، ديون القروض التجارية، ديون السفر السياحي).

أسباب عدم قَبُول طلب المساعدة من بيت الخير

كي تتمكن من الحصول على الموافقة على طلب المساعدة من جمعية بيت الخير هناك بعض الأمور عليك مراعاتها وهي:

يرفض الطلب في حالة وجود اختلاف في البيانات الشخصية التي قمت بإدخالها عن البيانات المدونة في الأوراق الأصلية الثبوتية للشخص المتقدم.

في حالة ظهور رسالة موضح بها عدم السماح بإدخال الطلبات.

تقديم طلب للحصول على المساعدة في الأسبوع التالي لتقديم الطلب تعنى العدد المسموح بإرسال الطلبات قد اكتمل، وفي هذه الحالة فقط يسمح بإرسال طلب مرة أخرى.

المستندات المطلوبة للحصول علي طلب مساعدة

لكى تتمكن من الحصول على مساعدة يجب توفير المعلومات التالية :

الاسم الكامل للشخص الذي يحتاج المساعدة. رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني للشخص المتقدم. حالة الطلب والخدمة المطلوبة. الأوراق الثبوتية المطلوبة حسب نوع الطلب. الحالة الاجتماعية للشخص المتقدم. الدخل الشهري للشخص المتقدم وعدد أفراد الأسرة. الأعمال الوظيفية الأخرى التي يمكن أن يقدمها الشخص المتقدم، إذا توفرت.

يجب على المتقدمين إثبات أنهم يعانون من ظروف صعبة تستدعي الحصول على مساعدة من جمعية بيت الخير، ومن الممكن أن تحتاج الجمعية إلى إجراء مقابلة أو زيارة الموقع لتأكيد صحة ودقة المعلومات المقدمة.