مين قدك هتاخد 171 ألف جنيه زيادة .. “زيادة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة” + حالات رفع الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة .. يا حظك هتتنغنغ بالفلوس

يتم البحث من قبل مواطنين عديدة عن كل ما يخص زيادة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة، فمن الجدير بالذكر أن هناك مصدر مسؤول قام بالكشف عن طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة في مصر بعد الزيادات الجديدة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. تأتي هذه المكافأة تبعًا للمادة رقم 157 من القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية برقم 148 لسنة 2019، إذ تُحتسب بواقع راتب شهري من كل سنة وظيفي للموظف.

زيادة مكافأة نهاية الخدمة

فيما يخص زيادة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة، فقد قام المصدر بالتأكيد على أن أول حالة من ذلك القانون هي أنه عند بلوغ فترة الخدمة 5 أعوام، فإن مكافأة نهاية الخدمة ستكون بمقدار 21 يومًا لكل سنة، بينما في حالة تجاوزت الخدمة خمس سنوات، يتم احتساب المكافأة على أساس 21 يومًا لكل سنة خلال الخمس سنوات الأولى من الخدمة، بالإضافة إلى راتب 30 يومًا لكل سنة إضافية، فمثلًا، يتم احتساب مكافأة بقيمة ٢١ ألف جنيه إن قضى الفرد ٥ سنوات في الخدمة، عقب زيادة أدى حد للرواتب بمقدار 6000 جنيه.

حالات رفع الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة

يكون العنصر الأساسي في زيادة الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة لكل الموظفين الحكوميين، وفقًا للتالي: