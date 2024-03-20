” وظيفة احلامك في أنتظارك “.. بنك القاهرة يعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة.. أعرف التخصصات المطلوبة وأوراق التقديم

وظائف بنك القاهرة الجديدة، أعلن البنك من خلال موقعه الرسمي عن وجود بعض الوظائف الشاغرة، التي يمكن لأي شخص تتوافر فيه الشروط المطلوبة التقدم لشغل وظيفة من تلك الوظائف، ونظرًا لأن العمل في البنوك هو واحد من أحلام الكثير من الشباب فإن عدد كبير جدا من الشباب يتقدمون للالتحاق بهذه الوظائف ولكن يجب العلم أنه لا يتم قبول إلا مجموعة من الشباب الذين تنطبق عليهم الشروط فقط.

وظائف بنك القاهرة الجديدة

على فترات متلاحقة تقوم البنوك المختلفة بالإعلان عن وجود مجموعة من الوظائف لحديثي التخرج، ومن أهم تلك البنوك بنك القاهرة الذي صرح في الفترات الأخيرة عن وجود مجموعة من الوظائف الجديدة داخل البنك، وعلى من تنطبق عليه الشروط أن يتقدم في الموعد المحدد، وهذه الشروط تتلخص في الآتي:

أن يكون المتقدم للوظيفة من خريجي كليات التجارة أو الحقوق أو السياسة والاقتصاد.

يجب ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

يستحب توافر بعض الخبرات مثل الحصول على دورات في كيفية التعامل مع البرامج الإلكترونية مثل برنامج ميكروسوفت.

يلزم إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

يستحب الحصول على دورة في كيفية العمل تحت ضغط لفترة طويلة، أو في مهارات الاتصال.

المستندات المطلوبة التقديم في وظائف بنك القاهرة

أعلن القسم المسؤول عن قبول المستندات المطلوبة داخل بنك القاهرة وهو قسم الموارد البشرية عن الأوراق المطلوب تقديمها لشغل الوظائف الجديدة في بنك القاهرة وهذه الأوراق هي: