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” ألحق أحجز شقتك فورا “..فتح باب المرحلة الجديدة للتقديم على حجز شقق دار مصر.. اعرف الموعد النهائي لتقديم وأماكن الوحدات السكنية
حجز شقق دار مصر المرحلة الجديدة 2024
حجز شقق دار مصر المرحلة الجديدة، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن بدء مرحلة جديدة من حجز شقق دار مصر، وهذا المشروع يمثل مرحلة انتقالية في حجز الوحدات السكنية، حيث يوفر مساكن عصرية مزودة بكافة الخدمات المطلوبة في أي وحدة سكنية.
حجز شقق دار مصر المرحلة الجديدة
نظرًا لأنه بمجرد أن يتم طرح مجموعة من الشقق الخاصة بدار مصر يكون الإقبال عليها شديد، ولذلك يتساءل الكثير عن مواعيد طرح الشقق حتى يتمكنوا من التقديم ومعرفة الشروط وكامل التفاصيل:
- في إطار حرص الدولة على توفير مساكن متعددة في المدن الجديدة، فإن وزارة الإسكان تقوم كل فترة بطرح مجموعة من الوحدات السكنية بتسهيلات مناسبة، في أماكن متفرقة من الجمهورية حتى اللي جميع الاحتياجات لدى الشعب.
- وقد تم الإعلان عن حجز مجموعة جديدة من شقق دار مصر في شهر مارس الحالى، وتم طرح كراسة الشروط التي تضم كل تفاصيل أسعار الوحدات السكنية ومميزات تلك الوحدات.
أماكن الوحدات السكنية الجديدة 2024
تسعى الدولة إلى الموازنة في الوحدات السكنية، حيث توزعها في أنحاء الجمهورية ليسهل على الجميع حجز الشقق السكنية،وقد أعلنت وزارة الإسكان عن الآتي:
- حجز مجموعة من الوحدات السكنية في العبور وأسيوط، وإتاحة كراسة الشروط في أماكن متفرقة.
- تم تحديد طريقة السداد حيث يتم تسديد 10% من قيمة الوحدة في أول الأمر، أما الباقى فيتم تسديده على أقساط.
- يبدأ المشتري بتسديد القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من استلام الوحدة.
- يجب أن يكون المشتري مصري الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عاما.
- لا تستحق الأسرة الواحدة التقديم على أكثر من وحدة سكنية.
- يتم استخدام الوحدة السكنية لأغراض السكن فقط وليس لأي اغراض تجارية أو غيرها.