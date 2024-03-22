“هنيالك يا حج wmn.gov.sa” رابط تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024.. سجل NOW

الاعتكاف الذي يسعى فيه المسلم الى كسب رضا الله واستغلال أيام الشهر الكريم في التقرب من الله والتعبد له بنية صافية وقلب نقي، والمسجد الحرام هو أفضل المساجد في الأرض فيها يتضاعف أجر الصلوات والعبادة بسبب جلالته وفضائله العظيمة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، لذا يسعى الكثيرون خلال شهر رمضان المبارك الى الاعتكاف في المسجد الحرام والاختلاء فيه والابتعاد عن كل ما يشغل العقل والفكر، وقد أعلنت هيئة خادم الحرمين الشريفين عن وجود رابط للتسجيل لمن يرغب بالاعتكاف أثناء الشهر الكريم، وفيما يلي خطوات وطريقة التسجيل :

الدخول الى موقع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر الضغط هنا.

ومن الخدمات الالكترونية اختر “خدمات الزوار”.

ستجد عدد من الخدمات المتاحة اضغط من بينها على “طلب تسجيل اعتكاف”.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وارفع الاوراق اللازمة.

اضغط على “تقديم الطلب” ليتم ارسال الرد اليك في أقرب وقت.

شروط تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024

للتقديم على طلب الاعتكاف في المسجد الحرام عبر الرابط الالكتروني والذي يبدأ من يوم 17 رمضان لابد أن تنطبق عليك الشروط المطلوبة وهي :