“تويوتا” تكشف عن النسخة الهجين من سيارتها C-HR الكروس أوفر الجديد .. تعرف على أهم المواصفات

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن إصدارها الجديد تويوتا C-HR الهجين Plug-in، والتي تنضم إلى فئة السيارات الكروس أوفر، تتميز تويوتا C-HR بتقنية الهجين Plug-in التي تجمع بين الأداء القوي والكفاءة في الوقود، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة قيادة متميزة وصديقة للبيئة في نفس الوقت.

مواصفات سيارة تويوتا C-HR الكروس أوفر الجديدة

أعلنت الشركة اليابانية عن إطلاق سيارتها الرياضية متعددة الأغراض SUV الجديدة حيث تتميز بأبعاد ممتازة، حيث يبلغ طولها 4.36 مترًا، وتتمتع بقاعدة عجلات بطول 2.64 مترًا، مما يضمن استقرارًا وتوازنًا أثناء القيادة، كما توفر السيارة مساحة تخزين واسعة تصل إلى 350 لترًا في صندوق الأمتعة، وعند طي المقاعد الخلفية يمكن أن تتسع لتصل إلى 1300 لتر من الأمتعة، مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

المواصفات سيارة كروس أوفر الفئة موديلات الكروس أوفر المدمجة المحرك 4 سلندر، 2000 سي سي محرك كهربائي بقوة 120 كيلووات (163 حصان) محرك بقوة 152 حصان الأداء تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.4 ثانية سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س قوة مجتمعة تصل إلى 164 كيلووات (223 حصان) الاستهلاك والمدى مدى يصل إلى 900 كم بالشحنة الواحدة خزان وقود سعة 43 لتر ناقل الحركة أوتوماتيك

مميزات تويوتا C-HR الكروس أوفر الجديدة