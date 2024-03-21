تكنولوجيا

“تويوتا” تكشف عن النسخة الهجين من سيارتها C-HR الكروس أوفر الجديد .. تعرف على أهم المواصفات

صورة Salman Salmanمنذ ساعتين
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أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن إصدارها الجديد تويوتا C-HR الهجين Plug-in، والتي تنضم إلى فئة السيارات الكروس أوفر، تتميز تويوتا C-HR بتقنية الهجين Plug-in التي تجمع بين الأداء القوي والكفاءة في الوقود، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة قيادة متميزة وصديقة للبيئة في نفس الوقت.

مواصفات سيارة تويوتا C-HR الكروس أوفر الجديدة

أعلنت الشركة اليابانية عن إطلاق سيارتها الرياضية متعددة الأغراض SUV الجديدة حيث تتميز بأبعاد ممتازة، حيث يبلغ طولها 4.36 مترًا، وتتمتع بقاعدة عجلات بطول 2.64 مترًا، مما يضمن استقرارًا وتوازنًا أثناء القيادة، كما توفر السيارة مساحة تخزين واسعة تصل إلى 350 لترًا في صندوق الأمتعة، وعند طي المقاعد الخلفية يمكن أن تتسع لتصل إلى 1300 لتر من الأمتعة، مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

المواصفاتسيارة كروس أوفر
الفئةموديلات الكروس أوفر المدمجة
المحرك4 سلندر، 2000 سي سي
محرك كهربائي بقوة 120 كيلووات (163 حصان)
محرك بقوة 152 حصان
الأداءتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.4 ثانية
سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س
قوة مجتمعة تصل إلى 164 كيلووات (223 حصان)
الاستهلاك والمدىمدى يصل إلى 900 كم بالشحنة الواحدة
خزان وقود سعة 43 لتر
ناقل الحركةأوتوماتيك

مميزات تويوتا C-HR الكروس أوفر الجديدة

المميزاتالوصف
التصميم الخارجي– مصابيح أمامية بتصميم منجلي حاد
– مصابيح خلفية جديدة
– سبويلر على حافة السقف
– خطوط منسابة لتقليل مقاومة الهواء
نظام السلامة– نظام للتحكم في امتصاص الصدمات FSC
– نظام لتحسين نظام التوجيه
المواد الداخلية والجودة– مواد عالية الجودة
– كسوة مقاعد من مواد مستدامة
– أسطح من مواد معاد تدويرها
نظام الميديا والترفيه– نظام الملتيميديا
– نظام إضاءة محيط
– شاشة قياس 12.3 بوصة
– نظام أبل Carplay وأندرويد Auto
– نظام التحكم عن بعد مع ميزة تحديث البرامج عبر الأثير

 

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صورة Salman Salmanمنذ ساعتين
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