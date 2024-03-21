بدون نشا ولا دقيق حضري الجبنة الرومي الأصلية بكل أسرارها وقدميها على وجبة السحور

الجبنة الرومي من أنواع الجبن اللذيذة التي يعشقها الكثير من الناس وخاصة الأطفال، ويفضلون تناولها مع اللانشون والجبنة البيضاء على السحور، وتتميز بطعمها وشكلها الأصفر الجميل، وهي خفيفة ولا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون التي تسبب زيادة الوزن، وطريقة تحضيرها في البيت بسيطة ولا تتطلب وقت ولا مكونات كثيرة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل الجبنة الرومي بكل أسرارها مثل المصانع بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل الجبنة الرومي

تتكون الجبنة من بعض المكونات البسيطة التي سوف نقدمها لكم وهي كما يلي:-

2 كيلو من الحليب الطازج.

ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

ربع كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

7 ملاعق كبيرة من الخل أو عصير الليمون على حسب الرغبة.

ثلاث نقاط من لون الطعام الأصفر.

125 جرام من الجبنة الرومي الجاهزة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الجبنة الرومي الأصلية بكل أسرارها مثل المحلات وهي كما يلي:-

نحضر حلة ونضعها على النار ونضع به الحليب ونتركه حتى يصبح دافئ، ثم نضيف عليه الخل أو عصير الليمون ونقلب حتى يتكتل الخليط ويصبح مثل القطع المفتتة. نهدي النار ونستمر في تقلب الخليط حتى نحصل على الخليط المناسب، ثم نقوم برفع الحلة من على النار ويترك الخليط حتى يبرد تماماً. نحضر حلة كبيرة ونضع عليها مصفاه، ثم نضع داخلها شاش أبيض نظيف ونصب الخليط داخله، ثم نقوم بلف أطراف الشاش ونضغط عليه جيداً حتى نتخلص من الماء نهائياً ويصبح الخليط متماسك. نحضر طاسة ونضع بها الخليط، ثم نقوم بتذويب ملح الليمون وببيكربونات الصودا في الماء ونقلب حتى يذوب تماماً ويصبح الخليط مثل الرغوة. بعد ذلك نصب الخليط على الجبنة مباشرةً ونقلبهم مع بعض، ثم نقوم بإضافة الزبدة للخليط ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات.

طريقة تجهيز الجبنة الرومي

نقوم بوضع الطاسة على نار هادئة ونقلب الخليط باستمرار حتى نحصل على قوام ناعم ومتماسك، بعد ذلك نضيف الجبنة الرومي ولون الطعام ونقلب حتى تسيح الجبنة الرومي ونحصل على خليط ملمسه ناعم، ثم نقوم برفع الطاسة من على النار مباشرةً ونضيف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الحب للخليط، ثم نقلبهم حتى يتماسك الخليط، ثم نحضر قالب التوست ونضع داخله كيس من النايلون ونصب الخليط داخله ونقوم بتوزيعه بالتساوي، بعد ذلك نقوم بغلق أطراف الكيس على الجبنة ونضغط بواسطة اليد حتى تصبح متساوية، ثم نقوم بوضع شيء ثقيل على الجنية حتى نضغط عليها وتصبح متماسك، ونقوم بوضع القالب في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، ثم نقوم بتقديمها بألف صحة وهنا.