رابط molsa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 تحميل كشوفات الوجبة السابعة كل المحافظات

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 تعد من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين بالعراق، حيث تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على توفير هذه الكشوف في أقرب وقت ممكن، ويتم توفير هذا البرنامج من أجل مساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة وتقديم العون للفئات الضعيفة مثل الأرامل والمطلقات والكبار وذوي فئات الخاصة وغيرهم، وفي السطور التالية نعرض خطوات الاستعلام عن هذه الكشوف كما نوضح أهم الشروط الواجب توفرها في المتقدمين.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بشكل إلكتروني، من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بزيارة منصة مظلتي أو موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية .

انقر على زر الرعاية الاجتماعية.

ثم اضغط على أسماء المشمولين.

قم بكتابة رقم الدفعة ورقم الوجبة.

سجل المحافظة التابع لها.

ثم انقر على زر التنزيل.

خلال لحظات قليلة سيتم تحميل الكشوف وبمجرد انتهاء التحميل يمكنك البحث بداخله بالاسم.

اسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2024

حتى يتم ظهور اسمك في رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 فإن هناك مجموعة من الشروط اللازم توافرها، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: