رابط molsa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 تحميل كشوفات الوجبة السابعة كل المحافظات
الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 تعد من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين بالعراق، حيث تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على توفير هذه الكشوف في أقرب وقت ممكن، ويتم توفير هذا البرنامج من أجل مساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة وتقديم العون للفئات الضعيفة مثل الأرامل والمطلقات والكبار وذوي فئات الخاصة وغيرهم، وفي السطور التالية نعرض خطوات الاستعلام عن هذه الكشوف كما نوضح أهم الشروط الواجب توفرها في المتقدمين.
رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بشكل إلكتروني، من خلال اتباع هذه الخطوات:
- قم بزيارة منصة مظلتي أو موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.
- انقر على زر الرعاية الاجتماعية.
- ثم اضغط على أسماء المشمولين.
- قم بكتابة رقم الدفعة ورقم الوجبة.
- سجل المحافظة التابع لها.
- ثم انقر على زر التنزيل.
خلال لحظات قليلة سيتم تحميل الكشوف وبمجرد انتهاء التحميل يمكنك البحث بداخله بالاسم.
اسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2024
حتى يتم ظهور اسمك في رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 فإن هناك مجموعة من الشروط اللازم توافرها، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- لا بد أن يكون صاحب الطلب عراقي الجنسية كما يجب أن يكون مقيم بشكل دائم داخل الدولة العراقية.
- يتم تقديم هذا الدعم للسيدات المطلقات والأرامل ولكن يجب أن يكن حاضنات للأطفال.
- يجب ألا يكون لدى المتقدم أي وظيفة حكومية براتب شهري مرتفع.
- يجب ألا يكون المتقدم من أحد الأشخاص المستفيدين من برامج المعاشات التأمينية الاجتماعية.
- يجب أن يتجاوز عمر المتقدم 16 سنة وألا يتعدى 60 سنة بالنسبة للرجال والنساء.
- يقدم هذا الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة.
- يجب ألا يكون لدى المتقدم أي السجلات تجارية.
- ويقدم هذا الدعم لكبار السن والأشخاص العاجزين غير القادرين على العمل.