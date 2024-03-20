بالفيديو اعرف الحقيقة.. عمرو الليثي ينجو من موت محقق بعد سقوطه المرعب من الطابق الثالث

في تطور مثير للأحداث، تم تداول مقطع فيديو يوثق لحظة تحبس الأنفاس للإعلامي المصري الشهير، عمرو الليثي، وهو يتدلى من حافة في حادثة سقوط مروعة أثناء تصويره لأحدث حلقات برنامجه الرمضاني “واحد من الناس”، هذه اللقطات الصادمة، التي سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثارت موجة من القلق والتساؤلات حول مصير الإعلامي البارز بعد هذه الحادثة الغير متوقعة.

فيديو سقوط عمر الليثي

حقيقة سقوط عمر الليثي من الطابق الثالث خلال تصوير برنامجه ونقله للمستشفى تداول النشطاء مقطع فيديو ظهر فيه الإعلامي المصري عمرو الليثي وهو يستغيث بعدما وقع في فاصل خرساني بالطابق الثالث أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه، سوف نتعرف عن حقيقة الخبر وكشف الفيديو عن لحظة سقوط الإعلامي المصري أثناء إجراء مقابلات مع عمال في طابق مرتفع ضمن إحدى حلقات برنامجه “واحد من الناس” الذي يبث في رمضان عبر فضائية” الحياة”.

لحظة سقوط عمرو الليثي من الدور الثالث أثناء تصوير أحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس" pic.twitter.com/sGNq5QgeRG — y7eaa (@y7eaa__) March 17, 2024

سقوط مروع وعودة بطولية لاستكمال مهمته في رمضان

رغم السقوط المؤلم، صدح صوت الليثي مستغيثاً بزملائه وطاقم العمل، مما مهد الطريق لإنقاذه سريعاً ونقله إلى أقرب مستشفى، بعد سلسلة من الفحوصات الدقيقة، تبين عدم وجود إصابات خطيرة، ما سمح له بمغادرة المستشفى بعد وقت قصير.

وفي بيان رسمي، أعربت الشركة المنتجة للبرنامج عن بالغ امتنانها لعمرو الليثي، مشيدة بتفانيه واحترافيته في العمل، حتى في أصعب الظروف.