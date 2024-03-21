“مش هتدفع ولا مليم تاني خلاص”.. هذه الفئات معفية تماما من دفع فواتير الكهرباء..يابختك لو انت منهم!!

يعتبر الكهرباء من أساسيات الحياة اليومية، حيث يعتمد عليها الكثير من الأجهزة والأنشطة التي نقوم بها يوميا، ولكن هل تعلم أن هناك فئات معينة من الناس التي تعفى تماما من دفع فواتير الكهرباء، في هذا المقال سنتعرف سويا على هذه الفئات والأسباب التي تجعلها معفاة من دفع تكاليف الكهرباء، فقط تابعو معنا.

شروط الاعفاء من دفع الفواتير

وفي الفترة الأخيرة قد تم تداول بعض المقترحات في مجلس النواب بشأن إعفاء مستفيدي المعاشات من دفع فواتير الكهرباء، وذلك وفقا لبعض الشروط التي ينبغي توافرها للأشخاص المستحقين للاستفادة من هذا الإعفاء:

يجب أن لا يتجاوز دخل الفرد مستوى معينا محددا من الدخل الشهري.

يجب أن يكون استهلاك الكهرباء للمنزل أقل من كمية معينة محددة في الشهر.

يتم إعفاء الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة من دفع فواتير الكهرباء، حيث يتم معالجتهم باستخدام أجهزة كهربائية في إطار العلاج.

نصائح لاستخدام للكهرباء

وفي صدد هذا الخبر ينبغي أن نحرص دائما على استخدام الطاقة بشكل فعال لتقليل فواتير الكهرباء، وهذا يتطلب توعية الجميع حول أهمية ترشيد الطاقة وتبني السلوكيات الاقتصادية، ينبغي علينا البحث بانتظام عن البرامج الحكومية المدعومة التي تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات في جميع الميادين والقطاعات، وينبغي للمواطنين المساهمة في النشاطات المختلفة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية، وهذا يعتبر نوعا من الدعم لهم وللمجتمع بأسره.