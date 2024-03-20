سدد غرامتك أونلاين في ثواني.. رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة للرقم الألماني 2024 عبر بوابة أور

قامت مديرية المرور العامة في العراق بتطبيق غرامات مالية على السائقين الذين ينتهكون قوانين المرور، بهدف ضمان سلامة الجميع وتقليل حوادث الطرق، وتعتبر غرامات المرور في العراق أمرا مهما يجب على جميع السائقين الالتزام به، وقامت المديرية بتعديل هذا النظام في عام 2024، لذلك أصبح الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني موضوع اهتمام كبير للمواطنين العراقيين، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة العراقية لتسهيل عمليات الدفع وتخفيف الازدحام أمام مقرات المرور المختصة، وفي الأسطر القليلة القادمة سوف نتناول معكم رابط وطريقة الاستعلام، لذا يرجي متابعتنا.

رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة للرقم الألماني

قامت مديرية المرور العامة بتحديد مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن الغرامات الخاصة بسيارتك عبر الإنترنت عن طريق موقع أور الإلكتروني وتأتي الخطوات كالتالي

في البداية عليك الدخول علي موقع أور الإلكتروني.

ثم تحديد خانة غرامات المرور من القائمة الرئيسية.

ثم إدخال رقم السيارة التي ترغب في الاستعلام عنها.

ثم النقر علي خانة بحث.

سوف يتم عرض لائحة بمخالفاتك المرورية وتفاصيلها، عليك الاطلاع على نوع المخالفة الخاصة بك والمبلغ المالي المطلوب.

طريقة سداد غرامات مرور الرقم الألماني 2024

أطلقت إدارة المرور العامة في العراق نظام جديدا لسداد الغرامات باستخدام رقم ألماني متقدم، لمعرفة كيفية القيام بعملية السداد، يرجى اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك الدخول علي موقع أور الإلكتروني.

ثم إدخال إدخال رقم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

ثم النقر علي خانة الاستعلام عن القيمة المستحقة.

ثم إدخال رقم السيارة مع جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك الرقم الألماني.

ثم التأكد من صحة البيانات واستعراضها بعناية قبل النقر على زر التأكيد.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة، سيتم توجيهك إلى شاشة الدفع.

تحديد طريقة الدفع التي تناسبك من بين الخيارات المتاحة وقم بإتمام عملية الدفع.

المخالفات المرورية في العراق 2024

تتضمن بعض الأخطاء التي تعتبر مخالفات مرورية في العراق وتتطلب فرض غرامات عليها: